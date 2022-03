Trzynastki dla emerytów. Kiedy ruszą wypłaty?

czytaj dalej

W wielu polskich miastach zaczyna brakować mieszkań na wynajem. Według najnowszych danych, od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę liczba ofert spadła w Polsce o blisko 60 procent. Do góry skoczyły stawki za wynajem - we Wrocławiu na przykład o jedną trzecią. Według ekspertów to nie koniec wzrostów. Materiał z programu "Polska i Świat".