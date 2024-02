Tyle wyniesie tak zwana 13. emerytura

Waloryzacja emerytur w 2024 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało we wtorek w Monitorze Polskim wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 r., który wynosi 112,12 proc. Czyli emerytury i renty wzrosną o 12,12 proc. Jest to jedna z najwyższych waloryzacji świadczeń w ostatnich latach (wyższa była tylko w 2023 r. wynosiła 14,8 proc.).

To oznacza, że od 1 marca 2024 r. najniższa emerytura będzie wynosić 1780,96 zł brutto. To o 192,52 zł więcej niż do tej pory. Ostatecznie do portfeli emerytów z minimalnym świadczeniem trafi mniej, bo zostanie potrącona składka zdrowotna w wysokości 160,29 zł. Najniższa emerytura netto wyniesie więc 1620,67 zł.