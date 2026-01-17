Lawina wniosków do ZUS po zmianie przepisów

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: ustawa stażowa to jest godność pracy Źródło: TVN24HD

Nowe przepisy rozszerzają katalog okresów wliczanych do stażu pracy dla celów nabywania prawa do świadczeń i uprawnień pracowniczych.

Staż pracy obejmuje obecnie nie tylko umowy o pracę, ale także inne formy aktywności zawodowej. Do stażu wliczane są m.in. okresy wykonywania umów zleceń i okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Zaświadczenie potwierdzające te okresy wydaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS przekazał w czwartek, że "na profile ubezpieczonych w eZUS trafiło już ponad 300 tys. zaświadczeń, które potwierdzają okresy doliczane do stażu pracy".

Jeszcze w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych informował w serwisie X o złożonych 100 tysiącach wniosków o wydanie takiego dokumentu.

Wniosek do ZUS

Warunkiem uwzględnienia w stażu pracy okresów sprzed wejścia w życie ustawy jest ich właściwe udokumentowanie. Na przedstawienie dokumentów swojemu aktualnemu pracodawcy pracownik ma 24 miesiące od wejścia w życie ustawy (weszła w życie 1 stycznia 2026).

Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną przez konto eZUS.

"ZUS będzie wydawał zaświadczenia tylko za część okresów, które wymienia Kodeks pracy. Są to okresy, kiedy byłeś objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub opłacałeś składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub wypadkowe oraz okresy, kiedy byłeś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ korzystałeś z tzw. ulgi na start" - czytamy na stronie internetowej Zakładu.

Złożyć należy jedynie wniosek o wydanie zaświadczenia. ZUS wystawi je na podstawie danych zapisanych na koncie ubezpieczonego. Jeżeli na koncie nie będzie informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń, otrzyma on decyzję, o odmowie wydania zaświadczenia. Wtedy można złożyć wniosek o postępowanie wyjaśniające, do którego należy załączyć dokumenty.

Staż pracy przekłada się na konkretne uprawnienia, m.in. dłuższy urlop wypoczynkowy lub wyższe dodatki stażowe i możliwość awansu.

