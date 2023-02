"Historyczne" zmiany w Kodeksie pracy

Uchwalona nowelizacja Kodeksu pracy wdraża dwie dyrektywy: w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. - Zmiany zaproponowane w Kodeksie pracy są historyczne - skomentowała w Sejmie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Minister rodziny zwróciła uwagę na ostatnie zmiany w Kodeksie pracy. Poinformowała, że 21 lutego wejdą w życie rozwiązania dotyczące kontroli trzeźwości pracowników. Natomiast 7 kwietnia -­ jak podała minister - zaczną obowiązywać przepisy o pracy zdalnej. Minister Maląg wskazała, że w czwartek Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy, która łączy się z wdrożeniem dwóch dyrektyw: w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy.

Zmiany w urlopach rodzicielskich

Poinformowała, że w ramach tych zmian wydłużony zostanie urlop rodzicielski - do 41 tygodni, gdy urodzi się pierwsze dziecko, a w przypadku porodu mnogiego - do 43 tygodni. - W tym mamy 9 tygodni "nieprzenoszalnego" urlopu na drugiego rodzica - powiedziała minister. - Kolejne zmiany to ustalenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego na poziomie 70 procent podstawy wymiaru zasiłku. Wprowadzamy wzrost wysokości zasiłku o 2,5 procent - zaznaczyła szefowa resortu rodziny. Dodała, że pracownica będzie mogła uśrednić zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. - Składając wniosek do 21 dni po porodzie zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wyniesie 81,5 procent podstawy wymiaru zasiłku - wyjaśniła Maląg. Z kolei ojcu dziecka za okres nieprzenoszalnej 9-tygodniowej części urlopu będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Urlop opiekuńczy, zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

- Wprowadzamy też urlop opiekuńczy w celu zapewnienia opieki nad bliskimi, to 5 dni urlopu bezpłatnego. Będzie też zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej - 2 dni lub 16 godzin. Pracownik zachowa tu prawo do połowy wynagrodzenia - powiedziała. Minister przypomniała też o rozwiązaniach dotyczących szerszego korzystania z elastycznej organizacji pracy, która będzie przysługiwała rodzicom i opiekunom opiekującym się dzieckiem w wieku do 8 lat.

- Wprowadzamy też zakaz prowadzenia wszelkich przygotowań do zwolnienia z pracy pracownicy w ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego czy w sytuacji, kiedy pracownik wystąpi z wnioskiem o udzielenie urlopu związanego z rodzicielstwem - dodała Maląg. Zwróciła uwagę, że - według nowych przepisów - okres próbny będzie współmierny do czasu trwania umowy o pracę na czas określony. - Pracownik pracujący co najmniej 6 miesięcy będzie mógł wystąpić o zmianę umowy - na taką na czas nieokreślony, a pracodawca będzie musiał pisemnie odpowiedzieć - wyjaśniła minister. -Zmiany zaproponowane w Kodeksie pracy są historyczne patrząc na politykę prorodzinną państwa - stwierdziła minister Maląg.

