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Dla pracownika

Zmiana czasu. Za to przysługuje dodatkowe wynagrodzenie

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Źródło wideo: Marek Nowicki/Fakty+ TVN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Zmiana czasu sprawi, że część osób spędzi w pracy godzinę dłużej. Osoby pracujące w nocy z 24 na 25 października oraz zatrudnione na umowie o pracę powinny dostać dodatkowe wynagrodzenie.

W najbliższy weekend - w nocy z 24 na 25 października - nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Oznacza to cofnięcie o godz. 3 wskazówek zegarów na godz. 2. Jak podkreślili analitycy firmy Personnel Service, dla pracowników nocnych zmian - m.in. w fabrykach, magazynach, szpitalach, ochronie czy na kolei - nocna zmiana czasu wiąże się z dodatkową godziną pracy, za którą należy się wyższe wynagrodzenie.

Zmiana czasu a wynagrodzenie

Analitycy przypomnieli, że dodatkowa godzina w związku ze zmianą czasu to - według Kodeksu pracy - praca w godzinach nadliczbowych przypadająca w porze nocnej.

Wyjaśnili, że pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje za nią, oprócz normalnego wynagrodzenia za godzinę pracy, dodatek za nadgodziny w wysokości 100 proc. godzinowej stawki oraz dodatek za pracę w nocy w wysokości 5,46 brutto zł za godzinę.

Z wyliczeń Personnel Service wynika, że pracownik zatrudniony na umowie o pracę i zarabiający płacę minimalną otrzyma za dodatkową godzinę 60,07 zł brutto. Otrzymującym miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6500 zł przysługuje za dodatkową godzinę 79,32 zł brutto, a zarabiającym 8000 zł - 96,36 zł brutto.

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Dodatkowe wynagrodzenie przez zmianę czasu

Analitycy firmy zwrócili także uwagę, że na kolei pociągi będące w trasie o godz. 3 zatrzymują się zazwyczaj na godzinę na stacji, co oznacza, że podczas zmiany czasu cała drużyna trakcyjna i konduktorska pracuje dłużej.

"Maszynista, który zarabia około 9600 zł brutto, może otrzymać za tę dodatkową godzinę około 115 zł brutto, a najbardziej doświadczeni maszyniści z pensją powyżej 11 000 zł - ponad 130 zł" - wskazali. Dyżurni ruchu, których średnie wynagrodzenie w lutym 2026 r. wyniosło 11 664 zł, mogą liczyć na ok. 138 zł brutto.

Jak zauważyli eksperci Personnel Service, korzystniejsze zasady obowiązują dla pracowników ochrony zdrowia. Ci, jeśli są zatrudnieni na etacie, mogą liczyć na dodatek za pracę w nocy w wysokości 65 proc. stawki godzinowej.

Według wyliczeń firmy, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta czy technik elektroradiolog z wykształceniem licencjackim lub średnim, dla których minimalne wynagrodzenie zasadnicze od lipca br. wynosi 8369 zł brutto, otrzymają za dodatkową godzinę ok. 126 zł brutto. Z kolei lekarz specjalista z pensją 12 910 zł może liczyć na ok. 194 zł brutto - wskazało Personnel Service.

Możliwość zwrotu czasu wolnego

Analitycy firmy przypomnieli także, że pracodawca może zamiast pieniędzy za przepracowaną nadgodzinę oddać czas wolny. Wtedy jednak pracownik nie dostaje stuprocentowego dodatku za nadgodziny. Dodatek nocny musi natomiast zostać wypłacony.

Eksperci zwrócili natomiast uwagę, że powyższe wyliczenia nie dotyczą osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych i kontraktach B2B, które nie mają prawa do dodatku nocnego ani dodatku za nadgodziny. "Za dodatkową godzinę otrzymają wynagrodzenie według stawki z umowy, nie niższej niż minimalna stawka godzinowa 31,40 zł brutto" - wskazali analitycy. Dodali, że odrębne zasady obowiązują też funkcjonariuszy, np. policjantów i strażaków.

Powrót do czasu letniego nastąpi w ostatni weekend marca.

Personnel Service to firma zajmująca się rozwiązaniami HR. Główne obszary jej działania to rekrutacje pracowników z Ukrainy na potrzeby pracodawców w Polsce, outsourcing, praca tymczasowa, a także rekrutacje stałe i specjalistyczne dla branż IT i medycyny.

Źródło: PAP
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Tagi:
Zmiana czasuWynagrodzeniazarobkiRynek pracyUmowa o pracę
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