Rząd podnosi zasiłek dla bezrobotnych. Tyle wyniosą nowe stawki

"Pieniądze to nie wszystko". Wyniki badania polskich pracowników
Od 1 czerwca wzrośnie zasiłek dla bezrobotnych. Wyjaśniamy, ile będzie wynosiło świadczenie w drugiej połowie roku, jak długo można je pobierać oraz, kto spełnia warunki do jego otrzymania.

Od dnia 1 czerwca 2026 r. zmianie ulegnie wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Stawka ta będzie obowiązywała do końca maja 2027 roku.

Chodzi o świadczenie przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy dla osób bez pracy.

Ile wyniesie zasiłek dla bezrobotnych po 1 czerwca 2026 roku

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2026 r., wysokość zasiłku dla bezrobotnych po 1 czerwca wyniesie:

  • 1783,90 zł - w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku;
  • 1400,90 zł - w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Co istotne, wniosek o zasiłek dla bezrobotnych nie jest wymagany. Rejestracja w urzędzie pracy jest jednoznaczna z ubieganiem się o to świadczenie. Urząd rozpatrując wniosek o rejestrację zbada jednocześnie prawo do zasiłku dla bezrobotnych i wyda odpowiednią decyzję.

Jakie trzeba spełnić warunki, aby dostać zasiłek dla bezrobotnych

Jak czytamy na rządowej stronie, zasiłek z Powiatowego Urzędu Pracy może uzyskać po zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna, a także po spełnieniu niezbędnych warunków.

Prawo do zasiłku będzie przysługiwać osobie, która w okresie 18 miesięcy - bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania - była zatrudniona łącznie przez minimum 365 dni i otrzymywała pensję w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego odprowadzane były składki na Fundusz Pracy.

Co ważne, oprócz pracy na etacie dopuszczalne jest także świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, o ile podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasiłek może również otrzymać osoba, która opłacała składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności.

Ponadto zasiłek może uzyskać bezrobotny, dla którego urząd pracy nie ma propozycji odpowiedniej pracy, stażu, szkolenia czy innych form aktywizacji.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych

Okres pobierania zasiłku wynosi:

  1. 180 dni lub,
  2. 365 dni, jeśli jesteś:
  • osobą niepełnosprawną,
  • członkiem rodziny wielodzietnej posiadającej Kartę Dużej Rodziny,
  • osobą powyżej 50. roku życia posiadającą jednocześnie co najmniej 20-letni okres stażu,
  • osobą mającą na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24. roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, a Twój małżonek jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania (po nabyciu przez Ciebie prawa do zasiłku),
  • samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
