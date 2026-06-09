Dla pracownika O tyle mają wzrosnąć pensje w budżetówce. Tusk: chcieliśmy więcej

Premier Donald Tusk o propozycji podwyżki płac w budżetówce w 2027 roku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"W 2027 roku rząd proponuje wzrost wynagrodzeń w 'budżetówce' na poziomie 3 proc. To więcej niż prognozowana na przyszły rok inflacja, która ma wynieść 2,5 proc." - przekazała kancelaria premiera we wtorkowym komunikacie.

Chodzi o przyjętą przez Radę Ministrów propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2027 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych na rok 2027, przedłożoną przez Ministra Finansów i Gospodarki.

- Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to 3 proc. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak, jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk.

KPRM wyjaśniła, że propozycja zostanie teraz przedstawiona do negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego oraz zaopiniowana przez ogólnokrajowe organizacje związków zawodowych.

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Kogo podejmie podwyżka płac w budżetówce

Rząd prognozuje ponadto, że podwyżka w "budżetówce" obejmie m.in. nauczycieli, urzędników, żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych pracowników cywilnych sfery budżetowej.

Wzrost wynagrodzeń nastąpi w ciągu trzech miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej na kolejny rok, z wyrównaniem od 1 stycznia 2027 r. - zaznaczono.

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Prognoza wzrostu PKB w 2027 roku

Ponadto, zgodnie z przyjętą prognozą, dynamika realna Produktu Krajowego Brutto ma w przyszłym roku wynieść 3,1 proc., a średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,5 proc.

Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wzrośnie o 5,6 proc. i o tyle samo wzrośnie dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. Rząd przewiduje też, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wyniesie ok. 11 mln etatów.

Rok temu rząd przyjął prognozę na 2026 r., zgodnie z którą wzrost wynagrodzeń w budżetówce miał wzrosnąć również o 3 proc. Zgodnie z projektem wieloletnich założeń makroekonomicznych na lata 2026-2030, w 2026 r. PKB realnie ma wzrosnąć o 3,6 proc., a w 2027 r. - o 3,1 proc. Inflacja z kolei wyniesie średnio 2,5 proc. w 2026 r. i 2027 r.

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