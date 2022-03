Pensje mocno w górę. "Spora niespodzianka"

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2022 roku wyniosło 6220,04 złotego, co oznacza wzrost o 11,7 procent licząc rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze wzrosło o 2,2 procent. "Zatrudnienie bez większych zaskoczeń. Spora niespodzianka na płacach" - ocenili ekonomiści mBanku.

Płace rosną szybciej od prognoz

Analitycy Pekao zwracają uwagę, że płace w lutym wzrosły dużo bardziej niż wskazywały prognozy. "Potwierdza się, że mamy problem z nakręcaniem się spirali płacowo-inflacyjnej. Realny wzrost wynagrodzeń w okolicach wieloletniej średniej (3 proc. r/r). Dwucyfrowy wzrost płac utrzyma się do końca 2022 roku" - dodano.

"Spora niespodzianka na płacach - to pewnie echa wysokiej inflacji i Polskiego Ładu" - dodali ekonomiści mBanku.

"Wzrost wynagrodzeń w lutym o 11,7 proc. rdr to bardzo mocny odczyt, przebijający zarówno naszą prognozę (10,3 proc. rdr) jak i konsensus (9,9 proc. rdr). Niewykluczone, że w grę wchodzą jakieś zjawiska jednorazowe. GUS wspomina m.in. o wynagrodzeniach za nadgodziny, co może być związane m.in. ze znakomitą koniunkturą w przemyśle. Tym niemniej wstępne wnioski sugerują nasilenie presji płacowej, co będzie działało na wyobraźnię RPP. Ryzyka dla prognoz stóp procentowych po tych danych przesunęły się w kierunku ich wyższego poziomu" - ocenili eksperci Alior Banku.