Czy rozliczenie małżonków się opłaca? Ekspertka wyjaśnia i podaje kwoty

Wspólne rozliczenie małżonków za 2022 rok odbędzie się na nowych zasadach z Polskiego Ładu. Rządowa reforma podatkowa wprowadziła kilka istotnych zmian, między innymi dotyczących zakresu czasu, jaki obejmuje ulga. Jak wyjaśnia portalowi TVN24 Biznes doradczyni podatkowa, menadżerka w zespole do spraw PIT w firmie KPMG Natalia Wytrykowska, wspólne rozliczenie małżonków jest korzystne dla podatników w określonych sytuacjach.

Ruszyło rozliczenie PIT za 2022 rok. Złożenie deklaracji jest możliwe przez internet, m.in. za pomocą usługi Twój e-PIT. Polega ona na automatycznym przygotowaniu i udostępnieniu przez Krajową Administrację Skarbową rocznego zeznania podatkowego osób fizycznych. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za ubiegły rok do 2 maja br., to zostanie ono automatycznie zaakceptowane.

Wspólne rozliczenie małżonków za 2022 rok. Co zmienił Polski Ład?

Polski Ład zmienił zasady, w oparciu o które, rozliczają się wspólne małżonkowie. Jak wyjaśnia TVN24 Biznes doradczyni podatkowa, menadżerka w zespole do spraw PIT w firmie KPMG Natalia Wytrykowska, ważną zmianą w stosunku do małżonków było wprowadzenie możliwości zastosowania wspólnego rozliczenia również w przypadku gdy małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim tylko przez część roku podatkowego, a nie jak poprzednio za cały rok.

Zwraca też uwagę, że jednym z najistotniejszych czynników wpływających na to, że wspólne rozliczenie jest korzystne to kwota wolna od podatku oraz progresywna stawka podatkowa. "Oba te elementy zmieniły się w ramach Polskiego Ładu na korzyści podatników. Zwiększono bowiem wysokość kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz obniżono niższą stawkę w skali podatkowej do 12 proc." - tłumaczy doradczyni podatkowa.

"Kalkulacja podatku na zasadach przewidzianych dla wspólnego rozliczenia polega na tym, że podatek oblicza się w wysokości wspólnej dla obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy ich łącznych dochodów. Można powiedzieć, że w takim scenariuszu podatek liczony jest dwa razy, od tej samej podstawy będącej połową dochodów małżonków, dzięki czemu małżonkowie podwójnie korzystają z kwoty wolnej w stosunku do każdej połowy dochodu a także większa część ich dochodów jest opodatkowania niższą stawką podatku 12 proc." - przypomina.

Wspólne rozliczenie małżonków za 2022 rok. Kiedy się opłaca?

Wspólne rozliczenie małżonków za 2022 rok będzie korzystne w pewnych przypadkach. Za przykład może posłużyć sytuacja, gdy podatnik uzyskuje dochody przekraczające I próg podatkowy 120 tys. zł. natomiast małżonek osiąga niskie dochody lub nie osiąga ich wcale. "Na przykład, podatnik zarabiający miesięcznie ok. 12 tys. zł brutto zapłaciłby podatek w wysokości ok. 11 203 zł, gdyby rozliczał się indywidualnie. Przy założeniu, że jego małżonek nie pracuje i nie osiąga żadnych dochodów, podatek przy wspólnym rozliczeniu wynosiłby ok. 7 351 zł, co daje zysk dla obojga małżonków ok. 3 852 zł" - kalkuluje Natalia Wytrykowska.

Jednak wspólne rozliczenie może być najbardziej korzystne w przypadku podatnika, którego przychody znacznie przekraczają kwotę I progu podatkowego, natomiast małżonek nie osiąga żadnych dochodów. "Na przykład, podatnik zarabiający miesięcznie ok. 15 tys. zł brutto zapłaciłby podatek w wysokości ok. 21 227 zł, gdyby rozliczał się indywidualnie. Przy założeniu, że jego małżonek nie pracuje i nie osiąga żadnych dochodów, podatek przy wspólnym rozliczeniu wynosiłby ok. 11 110 zł, co daje zysk dla obojga małżonków ok. 10 117 zł" - wyjaśnia ekspertka.

"Im wyższa wartość dochodu podatnika, przy braku dochodów małżonka tym większy zysk na podatku aż do zarobków ok. 23 tys. brutto zł miesięcznie. W takim scenariuszu, zysk dla obojga małżonków wynosi ok. 27 600 zł i jest to maksymalna kwota jaką można uzyskać w związku ze wspólnym rozliczeniem" - czytamy.

Wspólne rozliczenie małżonków za 2022 rok. Kiedy się nie opłaca?

Wspólne rozliczenie z małżonkiem nie przynosi czasem korzyści z perspektywy podatnika. Natalia Wytrykowska zaznacza, ze korzyści wynikające ze wspólnego rozliczenia zmniejszają się wraz ze wzrostem dochodów drugiego małżonka. "W scenariuszach podobnych jak opisane powyżej, jednak z uwzględnieniem dochodów małżonka, zysk wynikający z zastosowania wspólnego rozliczenia jest niekiedy nieznaczny a czasem kompletnie nie ma różnicy pomiędzy rozliczeniem wspólnym a indywidualnym" - tłumaczy.

Jako przykład podaje sytuację, gdy podatnik i małżonek podatnika zarabiają po 12,5 tys. zł brutto miesięcznie. W ich indywidualnych rozliczeniach podatkowych każdy z nich zapłaciłby podatek w wysokości ok. 12 859 zł. Natomiast we wspólnym rozliczeniu ich podatek wyniósłby ok. 25 718 zł, więc w takim scenariuszu wspólne rozliczenie nie daje żadnych korzyści" - ocenia doradczyni podatkowa.

"W przypadku gdy podatnik zarabia ok. 15 tys. zł brutto miesięcznie a małżonek ok. 6 tys. zł to zysk w rozliczeniu wspólnym takich podatników wyniesie już ok. 6 516 zł. Jeżeli nawet żadne z małżonków nie przekracza progu podatkowego i uzyskują porównywalne dochody, lub nawet jeden z małżonków osiąga dużo niższe dochody w pierwszym progu to dalej rozliczenie wspólne może nie wiązać się dla nich z żadną korzyścią" - czytamy.

Jak wyjaśnia ekspertka, "będzie tak w przykładzie podatnika, którego miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi ok. 10 tys. zł. Małżonek natomiast zarabia ok. 4 tys. zł miesięcznie. W ich indywidualnych rozliczeniach podatkowych podatnik zapłaciłby podatek w wysokości ok. 8 466 zł a małżonek ok. 1 010 zł. Natomiast we wspólnym rozliczeniu ich podatek wyniósłby ok. 9 476 zł, więc w takim scenariuszu wspólne rozliczenie również nie daje im żadnych korzyści" - zwraca uwagę.

