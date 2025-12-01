Pięć dni wolnego z rzędu bez urlopu. Zmiana przepisów

Jaką choinkę wybrać na święta? Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ustawa ustanawiająca 24 grudnia, czyli Wigilię, dniem wolnym od pracy została przyjęta przez Sejm i Senat w grudniu 2024 roku, a następnie podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Od tego roku mamy więc nie 13, jak wcześniej, a 14 dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy.

W grudniu oprócz wypadającej w środę Wigilii wolne są także 25 i 26 grudnia, czyli pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Później następuje weekend, co daje nam pięć dni ustawowo wolnych od pracy z rzędu.

Święta Bożego Narodzenia 2025

Zakaz handlu w Wigilię

Nowe przepisy dotyczące wolnej Wigilii obejmują wszystkich pracowników, w tym również osoby zatrudnione w handlu. Jednocześnie nowe prawo przewiduje trzy niedziele handlowe w ostatnim miesiącu 2025 roku: 7, 14 i 21 grudnia.

Prezydent, podpisując ustawę, jednocześnie skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie w trybie kontroli następczej przepisów dotyczących działania sklepów. Wątpliwości, zgłaszane wcześniej m.in. przez związki zawodowe, dotyczyły nierównego traktowania pracowników handlu. Jednak do dnia dzisiejszego Trybunał Konstytucyjny nie wydał orzeczenia, dlatego wszystkie zapisy ustawy obowiązują w pełnym zakresie.

Wolne można będzie przedłużyć

Warto zwrócić uwagę także na korzystny układ dni wolnych w grudniu.

Osoby, które zdecydują się na wykorzystanie dwóch dni urlopu wypoczynkowego - w poniedziałek (22 grudnia) i wtorek (23 grudnia) - zyskają aż dziewięć dni nieprzerwanego odpoczynku, od 20 do 28 grudnia.

Sylwester zgodnie z obowiązującymi przepisami pozostaje dniem pracującym. Wolny jest natomiast 1 stycznia, czy Nowy Rok.

OGLĄDAJ: TVN24 HD