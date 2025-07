"Widać, że system nie działa". Alarmujący raport

Jak zachowuje się mobber

Z raportu wynika także, że to kobiety (70,3 proc.) częściej niż mężczyźni (49,3 proc.) doświadczyły mobbingu w życiu zawodowym, "co między innymi mogło wpłynąć na ich większe zainteresowanie tą tematyką, czego dowodem jest znacznie wyraźniejszy udział kobiet w badaniu".

Jak zaznacza Kolenda, "fatalną wiadomością jest także to, że do mobbingu dochodzi również w organizacjach, które mają polityki mobbingowe i prowadzą także szkolenia dla swoich pracowników o takiej tematyce".

Niska świadomość zachowań mobbingujących w pracy

Psycholożka wyjaśnia, że mobbing niesie za sobą ogromne konsekwencje dla osoby mobbowanej. - To jest bardzo trudne zjawisko, bo z konsekwencjami trzeba potem bardzo długo pracować – mówi. Jak dodaje do jej gabinetu przychodzi wiele osób, które zupełnie nie mają świadomości, że powodem ich złego samopoczucia jest przemoc, której doznają w pracy.

- Kiedy do mnie trafiają, to zazwyczaj już z objawami depresji, zaburzeń lękowych czy nawet po próbach samobójczych, ale nie łączą tego z mobbingiem, ponieważ to jest długo sącząca się trucizna – mówi Joanna Kolenda.

- Tym bardziej, że mobbingowi często towarzyszy poczucie winy i odpowiedzialności. Osoby te często myślą, że to z nimi coś jest nie tak i dopiero po wielu rozmowach dochodzimy do przyczyny, którą jest właśnie mobbing w pracy – wyjaśnia psycholożka.

W raporcie czytamy, że "relacje z osobą mobbingującą wpływają negatywnie w szczególności na motywację do pracy, występują symptomy wypalenia zawodowego, myśli o pracy lub osobie mobbingującej wywołują silny stres lub niepokój uniemożliwiający działanie, po doświadczeniu mobbingu obniża się poziom zaufania do pracodawców i współpracowników oraz następuje spadek efektywności zawodowej".

- Z punktu widzenia HR-owego mogę powiedzieć, że bardzo mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że są ofiarami przemocy psychicznej. Bardzo często wydaje się im, że po prostu tak musi być i oni muszą to znosić. Nasza kultura przyzwyczaiła nas do takiej pracy, że szef ma przecież zawsze rację i może wszystko. No nie. To tak nie jest - mówi Rychter. - Poziom świadomości jest naprawdę bardzo niski - dodaje.