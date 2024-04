W tych zawodach chcą pracować młodzi Polacy

Zbliża się czas matur i wyboru kierunku studiów. Państwowy Instytut Badawczy postanowił zapytać polską młodzież w wieku od 17 do 19 lat o to, jak widzą swoją przyszłość. Młodzi najczęściej chcieliby pracować w zawodach takich jak psycholog, programista czy lekarz.

Kierunki studiów

Ponadto ponad 40 proc. uczniów po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej chciałoby kontynuować naukę we własnym mieście bądź województwie. Natomiast co czwarty (23,3 proc.) wybrałby migrację do innego województwa, a prawie co dwudziesty (4,5 proc.) wyjechałby za granicę.