Dla pracownika Pracują w upale na placu budowy. "Jak mała szklarnia" Oprac. Wiktor Knowski |

Praca w upały na placu budowy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Fala upałów dotarła do Polski. Jeszcze w ten weekend termometry mają pokazać nawet 40 st. Celsjusza. W takich warunkach pracownikom przysługują specjalne prawa - a pracodawcom obowiązki - które mają zniwelować ryzyko wykonywania obowiązków. Jednak najbardziej narażeni na działanie wysokich temperatur są pracownicy budowlani.

- Szybki po wejściu do koparki trzeba otworzyć, wiadomo... Najlepiej pootwierać wszystkie okienka, wyjść na 10 minut żeby się wywietrzyło i dopiero zaczynamy pracę - mówi pracownik budowlany Jakub Mania w rozmowie z reporterką TVN24 Martą Balukiewicz. - Jak mała szklarnia. Potrafi do 50-60 stopni się nagrzać powietrze w środku - dodaje.

Praca na budowie w upale

Mania pracuje przy budowie odcinka trasy S8 w momencie, gdy prognozy pogody zapowiadają upały, które mogą pobić dotychczasowe rekordy gorąca w Polsce. - Nie ma wyjścia, trzeba robić - mówi.

Asfalt kładziony na drodze S8 ma temperaturę blisko 160 st. Celsjusza. - Powietrze nad nawierzchnią przypomina gorący oddech pieca hutniczego. Rozgrzany asfalt ze skwarem z nieba daje ekstremalne połączenie - mówi Balukiewicz.

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- Zaczynamy o 5.30 rano, żeby uniknąć upałów, wprowadzamy pracę zmianową jeśli jest to możliwe - mówi Michał Popowicz z odpowiedzialnej za realizację odcinka firmy Budimex.

- Ci co nigdy tego nie robili, to dziwią się, że można w ogóle w takiej temperaturze pracować - mówi Pan Waldemar, operator walca.

Nowelizacja zasad BHP w upale

Jak wyjaśnia resort pracy w poradniku "Dobry klimat w pracy", "pracodawca ma obowiązek organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy poprzez np. zapewnienie wody zdatnej do picia lub innych napojów, klimatyzowanych miejsc do odpoczynku, dodatkowych przerw w pracy czy osłony przed promieniami słonecznymi".

Rząd planuje wprowadzenie nowelizacji w wymogach BHP, która miałaby zaadresować potrzeby pracowników w trakcie upałów. Według projektu w pomieszczeniach biurowych maksymalna temperatura ma nie przekraczać 35 st. Celsjusza.

Natomiast prace związane z wysiłkiem fizycznym na otwartej przestrzeni nie będą prowadzone w temperaturze powyżej 32 st. Nowe przepisy mają zostać wprowadzone dopiero w 2027 roku.

- Powiem tak, gorąco czy nie gorąco spodnie muszą być - mówi Pan Maciej, majster budowlany. - To wymaga BHP, musimy tak chodzić ubrani, nie możemy pozwolić na krótkie spodenki, bo to jest niebezpieczne - dodaje Łukasz Baca.

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