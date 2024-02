Ważny wyrok w sprawie zatrudnionych na czas określony

Pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony. Tak orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

TSUE o rozwiązaniu umowy na czas określony

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł we wtorkowym wyroku, że "prawo Unii stoi na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu zezwalającemu pracodawcy na nieprzedstawianie uzasadnienia rozwiązania umowy o pracę na czas określony za wypowiedzeniem (a więc przed upływem terminu, na który umowa została zawarta - red.), podczas gdy jest on do tego zobowiązany w przypadku rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony".