Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Dla pracownika

W tych zawodach najczęściej pracują Polacy

|
magazyn hala pracownik shutterstock_2350062653_1
Obowiązki pracodawców w czasie upałów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Główny Urząd Statystyczny policzył, jakie zawody dominują wśród ponad 15 milionów pracujących Polaków. Kobiety najczęściej dominują w zawodach związanych z sektorem opieki zdrowotnej oraz edukacji. Wśród mężczyzn dominują zawody wymagające przede wszystkim siły fizycznej.

Raport Głównego Urzędu Statystycznego "Zróżnicowanie zawodów na rynku pracy w Polsce" został zaprezentowany na czwartkowym briefingu prasowym, który był częścią VI Kongresu Statystyki Polskiej.

Dane są wynikiem pracy eksperymentalnej, której celem było dostarczenie informacji na temat zawodów wykonywanych przez 14,1 mln pracujących w gospodarce narodowej oraz 1,4 mln osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych. Raport prezentuje wyniki dla 443 grup zawodowych, pokazujące stan na 31 grudnia 2024 roku.

"Czuję się oszukana i chcę to skonfrontować". Co zmienią nowe przepisy?
Dowiedz się więcej:

"Czuję się oszukana i chcę to skonfrontować". Co zmienią nowe przepisy?

Z kraju

Najczęściej wykonywane zawody w Polsce

Dyrektor Departamentu Metodologii i Jakości Badań GUS Dominik Dąbrowski zaznaczył, że wśród pracujących w gospodarce narodowej dominują sprzedawcy sklepowi i kasjerzy, kierowcy samochodów ciężarowych, magazynierzy oraz nauczyciele szkół podstawowych. Te cztery grupy stanowią 13,5 proc. wszystkich zawodów obecnych na rynku pracy.

Dodał, że kobiety najczęściej dominują w zawodach związanych z sektorem opieki zdrowotnej oraz edukacji. Do najbardziej sfeminizowanych zawodów należą: położne, specjalistki ds. wychowania małego dziecka oraz asystentki dentystyczne.

Ekstremalne upały, moc w fotowoltaice. Apel do użytkowników
Dowiedz się więcej:

Ekstremalne upały, moc w fotowoltaice. Apel do użytkowników

Z kraju

Wśród mężczyzn dominują zawody wymagające przede wszystkim siły fizycznej. Do najbardziej zmaskulinizowanych należą: górnicy, murarze, operatorzy maszyn rolniczych i dekarze. Zrównoważoną strukturę płci można zauważyć przede wszystkim wśród właścicieli sklepów, piekarzy i cukierników, pracowników usług domowych oraz szefów kuchni.

Zróżnicowanie wieku pracowników

Z zaprezentowanego raportu wynika, że między grupami zawodowymi wyraźnie zróżnicowany jest średni wiek pracujących. Najmłodsi są pracownicy zajmujący się przygotowywaniem posiłków typu fast food oraz sportowcy i dżokeje. Pracownicy ci mają średnio 29 lat. Niewiele wyższą średnią wieku charakteryzują się modelki i modele oraz stewardzi - 31 lat.

Najstarszą grupę pracujących stanowią lekarze specjaliści oraz lekarze dentyści specjaliści, których średni wiek wynosi odpowiednio 56 i 55 lat. Przekroczenie progu 50 lat średniego wieku dotyczy szerokiego spektrum zawodów - od pielęgniarek z tytułem specjalisty, sędziów i duchownych, po techników analityki medycznej, ekonomistów czy przedstawicieli władz publicznych.

"Ogromna skala" zjawiska. Nowa broń inspekcji pracy
Dowiedz się więcej:

"Ogromna skala" zjawiska. Nowa broń inspekcji pracy

Prawo

Zdaniem Dąbrowskiego fakt, że średni wiek lekarzy, lekarzy dentystów i pielęgniarek posiadających specjalizację przekracza 50 lat, może zapowiadać pojawienie się w przyszłości niedoborów kadrowych w sektorze ochrony zdrowia. Dodatkowo lekarze od lat znajdują się na liście zawodów deficytowych w większości powiatów w Polsce.

Czytaj też: Stopa bezrobocia w maju. Nowe dane

Cudzoziemcy na polskim rynku pracy

Według eksperta istotną grupę osób pracujących w Polsce stanowią cudzoziemcy. Dąbrowski zaznaczył, że wśród cudzoziemców pracujących w gospodarce narodowej najliczniejszą grupę (70 proc.) stanowią Ukraińcy. Na kolejnych miejscach plasują się Białorusini (13 proc.), Hindusi (1,8 proc.) i Gruzini (1,4 proc.).

Najczęściej wykonywanym przez cudzoziemców zawodem jest kierowca samochodu ciężarowego - wykonuje go 12,6 proc. osób. Kolejne miejsca zajmują magazynierzy (4,5 proc.) oraz programiści aplikacji (3,1 proc.). Kobiety stanowią 37 proc. wszystkich pracujących cudzoziemców i najczęściej podejmują pracę jako sprzedawcy sklepowi (5,4 proc. wśród kobiet), magazynierzy (5,3 proc.) oraz pomoce i sprzątaczki (4,9 proc.).

Praca na umowach śmieciowych

W raporcie uwzględniono również osoby wykonujące pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych. Najczęściej na tej podstawie zatrudniane są pomoce i sprzątaczki oraz robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle. Te dwie grupy stanowią łącznie blisko 10 proc. wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych.

Grupa ta jest również mocno zróżnicowana pod względem wieku. W niektórych zawodach pracują głównie osoby w wieku emerytalnym, w innych dominują młodzi pracownicy. Najstarsze grupy to przedstawiciele władz publicznych i lekarze specjaliści, osiągający średnio 65 lat, a tuż za nimi inżynierowie górnictwa czy technicy analityki medycznej.

Na przeciwnym biegunie znajdują się zawody o najmłodszym profilu demograficznym - sportowcy, dżokeje i demonstratorzy wyrobów, ze średnim wiekiem około 27 lat, a także pracownicy gastronomii, obsługi klienta, usług osobistych oraz transportu.

Zawody zagrożone sztuczną inteligencją

Dąbrowski zaznaczył, że dzięki współpracy z ekspertami z NASK w raporcie udało się wyodrębnić zawody, które są najbardziej podatne na automatyzację, i w których znaczna część obowiązków może wkrótce zostać przejęta przez AI.

Do najbardziej zagrożonych zawodów należą operatorzy wprowadzania danych, operatorzy edytorów tekstów, pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości oraz pracownicy do spraw statystyki, ubezpieczeń i finansów. Z raportu wynika, że w zawodach tych pracuje obecnie 640 tysięcy osób - 77,2 procent z nich stanowią kobiety, a średni wiek pracowników wynosi 40 lat.

ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Tusk posiedzenie rządu
"Tusk wybuchł". Za co wicepremier usłyszał "wiele ostrych słów"?
TVN24
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
Źródło: PAP
Tagi:
Dane GUSGUSPraca
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
ryba filet smazona shutterstock_2668807759_1
Zamawiasz dorsza, dostajesz czarniaka. Kontrolerzy przyjrzeli się smażalniom ryb
Z kraju
12 Chee Hoon Avenue
Luksusowa willa przejęta. Została kupiona za pieniądze z przemytu chipów
Tech
shutterstock_2128610258
Tych treści nie można rozpowszechniać w sieci. Jest wyrok TSUE
Prawo
Sam Altman i Donald Trump
Giganci AI pod presją. OpenAI proponuje nowe rozwiązanie
Tech
TSUE
Spór o przedawnienie roszczeń banków. Jest orzeczenie TSUE
Prawo
Kim Dzong Un defilada
Straty liczone w setkach milionów. Korea Północna na czele
Tech
google logo budynek shutterstock_2689013653
TSUE utrzymał rekordową karę dla Google
Tech
shutterstock_2456177651. Pracownicy zespołu używają wibratora do wyrównywania zaprawy cementowej na podłogach. Wylewka betonowa do budynków, plac budowy
Zwrot na rynku pracy. "Pracodawcy mają świadomość"
Dla pracownika
Janusz Krasoń w 2011 roku w Sejmie
Nowy szef PIP powołany. Kim jest Janusz Krasoń
Z kraju
Dariusz-Oskroba
Nie żyje Dariusz Oskroba. Poruszający wpis współpracowników
TVN24
NASK
Nowy model AI trafił do Polski. Ma wykrywać ataki
Tech
paczka, przesyłka
Koniec tanich paczek bez cła. Zmiany weszły w życie
Ze świata
SZTOKHOLM SZWECJA shutterstock_1175788303
Szwecja wprowadza obowiązek gotówki dla sklepów
Ze świata
Taylor Swift, Travis Kelce
Na ten ślub czeka świat. Tyle ma to kosztować
Ze świata
Donald Trump
"Nie pozwolimy na to". Trump ostrzega Chiny
Ze świata
Jolanta Sobierańska-Grenda
Ponad 700 tysięcy złotych "innych dochodów". Ministra zdrowia wyjaśnia
Z kraju
Donald Trump
Trump skomentował dane dotyczące swojego majątku
Ze świata
szkola dziecko plecak rodzic rodzice corka S shutterstock_1151079065
Dodatkowe pieniądze na dziecko. Ruszył nabór wniosków
Z kraju
Miłosz Motyka
Ile zapłacimy za paliwo? Minister odpowiada
Z kraju
Moskwa. Widok na Kreml
Pokłosie ataków Ukrainy. Zwrot w stronę Indii
Ze świata
konsole do gier, gry komputerowe, sklep
PlayStation bez płyt. Przełomowa decyzja Sony
Tech
pieniądze portfel złotówki
Tyle wynosi świadczenie wspierające. Zobacz kwoty
Pieniądze
2306_superwizjer_hreit_sapota
Sąd ogłasza upadłość HREIT
Z kraju
Londyn, widok na Tower Bridge
"Czarna dziura" w budżecie. Media alarmują
Ze świata
Granica fińsko-rosyjska
Nagła decyzja Rosji. Zamknięte przejścia graniczne
Ze świata
TikTok
TikTok zawiera ugodę z 15-latkiem. To część znacznie większej afery
Tech
Czereśnie tanie, ale niedobre
Niepokojące wyniki kontroli czereśni w Polsce. Resort reaguje
Handel
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Sztuczna inteligencja nie dowiozła obietnic. Firmy wracają do specjalistów
Tech
blok klimatyzacja klimatyzator shutterstock_2332649453
Szał na klimatyzację. "Poważne konsekwencje"
Maja Piotrowska
Liwiusz Laska
Nowy prezes ZUS. Premier zdecydował
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica