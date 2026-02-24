Logo TVN24
Cóż, że ze Szwecji. Coraz więcej Polaków wyjeżdża

Sztokholm, jesień, zima
Zima w Trelleborg (Szwecja)
Źródło: Krzysztof/Kontakt24
Statystyki za 2025 rok wykazują historyczną zmianę: liczba Polaków opuszczających Szwecję przewyższyła liczbę osób decydujących się na osiedlenie w tym kraju. Ujemne saldo migracji w zeszłym roku oznacza koniec trwającego od lat napływu polskich obywateli na szwedzki rynek pracy. Bo ten nie jest w najlepszej kondycji.

W 2025 r. więcej Polaków opuściło Szwecję, niż się w niej osiedliło - wynika z opublikowanych we wtorek danych szwedzkiego Centralnego Urzędu Statystycznego (SCB). Ujemne saldo migracji z Polski wyniosło 349 osób.

Spadek polskiej emigracji do Szwecji

W ubiegłym roku 2546 Polaków wróciło do ojczyzny, a 2197 osiedliło się w Szwecji - to prawie o 25 proc. mniej niż rok wcześniej.

Według SCB w 2025 r. w Szwecji zameldowanych było 98 311 osób urodzonych w Polsce. Polacy stanowili czwartą największą grupę narodowościową po obywatelach Syrii (ponad 194 tys.), Iraku (ok. 141 tys.) oraz Finlandii (ok. 122 tys.).

Za dokumenty zapłacił cztery tysiące dolarów, granicy nie przekroczył

Za dokumenty zapłacił cztery tysiące dolarów, granicy nie przekroczył

WARSZAWA
Spektakularne nagrania z lodowych jachtów. Lodowe warunki lepsze w Polsce niż w Szwecji

Spektakularne nagrania z lodowych jachtów. Lodowe warunki lepsze w Polsce niż w Szwecji

TVN24

Ogólnie w 2025 r. liczba cudzoziemców w Szwecji wyniosła ok. 2,2 mln, stanowili oni 20 proc. populacji Szwecji wynoszącej ok. 10,6 mln. W tym samym okresie liczba ludności kraju wzrosła o 0,2 proc.; był to najmniejszy przyrost od początku XXI wieku.

Szwecja jako jeden z pierwszych krajów otworzyła rynek pracy dla Polaków po wejściu Polski do UE, stając się popularnym miejscem migracji zarobkowej. Obecnie boryka się przede wszystkim z wysokim bezrobociem.

W 2025 r. stopa bezrobocia w Szwecji wyniosła 8,8 proc. (badanie AKU) i była wyższa o 0,4 pkt proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Szwecja Emigracja zarobkowa
