Ile zarabiają studenci w poszczególnych polskich miastach? Rozwarstwienie w płacach

Prawie co piąty student w Polsce zarabia pomiędzy dwa a trzy tysiące złotych. Drugie tyle otrzymuje między trzy a cztery tysiące złotych miesięcznie - dowiadujemy się z raportu "Student w pracy" Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu. Wrosła liczba osób, które na rękę dostają jeszcze więcej, ale także tych, które zarabiają co najwyżej tysiąc lub dwa. Najwięcej dobrze zarabiających studentów odnotowano w Bydgoszczy i Toruniu. Nad drugim biegunie znalazło się Trójmiasto, w którym w 2023 roku wykazano największy odsetek studentów zarabiających poniżej tysiąca złotych netto.

"Bieżący rok upływa pod znakiem zmian na rynku pracy. Przeciętne wynagrodzenie w firmach urosło od zeszłego roku o 13,6 proc. i osiągnęło pułap 7 065,65 zł, co przy zatrudnieniu na umowę o pracę na pełny etat daje ponad pięć tysięcy złotych na rękę. Jednocześnie jednak coraz częściej mówi się o zmianie rynku pracownika na rynek pracodawcy" - napisano w raporcie "Student w pracy".

Dodano, że "podobnie sytuacja wygląda na studenckim rynku pracy". "Z badania przeprowadzonego w ramach Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu przez pracownię SW Research wynika, że wzrosła grupa studentów zarabiających poniżej dwóch tysięcy złotych na rękę – to prawie co czwarty z nich (w zeszłym roku – co piąty). Jednocześnie ponad pięciokrotny wzrost odnotowano wśród żaków, których wynagrodzenie przekracza siedem tysięcy złotych na rękę" - wskazano.

Podkreślono także, że badanie pokazuje, że "w 2023 r. co piąty student zarabia pomiędzy dwa a trzy tysiące złotych miesięcznie" i jest "to spadek o blisko 12 punktów procentowych w porównaniu z zeszłym rokiem". "Tyle samo (19 proc.) otrzymuje pensję w wysokości od trzech do czterech tysięcy złotych na rękę, co jest porównywalne z 2022 r." - napisano.

"Na rynku pracy obserwujemy dwa trendy. Z jednej strony firmy tną koszty i ograniczają zatrudnienie studentów, co wpływa na zwiększanie liczby osób deklarujących zarobki w przedziale 1001 a 2000 złotych oraz poniżej tysiąca złotych. Z drugiej strony, widać profesjonalizację pracy studenckiej. Mimo niepewności na rynku, przedsiębiorstwa chcą zatrudniać najlepszych kandydatów i są gotowe bardzo dobrze im zapłacić" - stwierdził cytowany w raporcie Marian Owerko, twórca i szef Programu Kariera, największego w Polsce niezależnego programu płatnych staży dla studentów i absolwentów organizowanego przez Polską Radę Biznesu, której jest wiceprezesem.

Najwięcej w Bydgoszczy i Toruniu, najmniej w Trójmieście

"W Bydgoszczy i Toruniu zarabiający powyżej siedmiu tysięcy złotych netto miesięcznie stanowią aż 24 proc. wszystkich pracujących studentów. Na drugim miejscu pod względem odsetka osób z najwyższą pensją plasuje się Lublin – tu wynagrodzeniem powyżej siedmiu tysięcy na rękę może pochwalić się 15 proc. pracujących żaków" - podano w raporcie.

Dodano, że "po przeciwnej stronie skali znajduje się Trójmiasto – aż 15 proc. studentów jest wynagradzana poniżej tysiąca złotych miesięcznie" i jest "to największy odsetek wśród badanych ośrodków miejskich". Z kolei "co trzeci student z Krakowa i Trójmiasta zarabia poniżej dwóch tysięcy złotych netto".

"W Warszawie, która zazwyczaj jest liderem rankingów zarobków, najwięcej respondentów (19,4 proc.) zadeklarowało wynagrodzenie pomiędzy tysiąc a dwa tysiące złotych. To duży spadek. W zeszłym roku dominantę stanowiły zarobki pomiędzy trzy a cztery tysiące złotych netto (32 proc. badanych), na drugim miejscu znalazła się grupa studentów z wynagrodzeniem pomiędzy dwa a trzy tysiące złotych (25 proc.). Dla 2023 r. te wartości wynoszą odpowiednio 16,1 proc. i 12,9 proc." - czytamy w raporcie.

"Młodzi ludzie oczekują zdecydowanie wyższych płac. 25,4 proc. studentów chciałoby obecnie zarabiać powyżej dziesięciu tysięcy złotych. Jednak w Białymstoku i Olsztynie odsetek ten wynosi blisko 37 proc. ankietowanych. 19 proc. studentek i studentów marzy o pensji między cztery a pięć tysięcy złotych – najwięcej w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej, bo aż blisko 40 proc. badanych. Z czasem oczekiwania płacowe rosną. Za rok co trzeci respondent chciałby zarabiać powyżej 10 000 zł netto, za dwa lata – ponad 44 proc., a za dekadę – dwie trzecie badanych" - zaznaczono w raporcie.

Program Kariera

Od 1 marca bieżącego studentki i studenci oraz absolwenci do 30. roku życia, mogą ubiegać się o staże w Programie Kariera. To organizowany przez Polską Radę Biznesu ogólnokrajowy program płatnych staży w różnych firmach i branżach - największa tego typu inicjatywa w Polsce. Zgłoszenia do Programu Kariera można składać za pośrednictwem strony programkariera.pl do 15 maja br. CV są oceniane na bieżąco i niektóre firmy zamykają swoje rekrutacje wcześniej.

W 20. jubileuszowej edycji 34 najlepsze krajowe i międzynarodowe spółki oferują prawie 100 staży w 14 miastach, m.in. w Bydgoszczy, Grudziądzu, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Janowie Podlaskim czy Wrocławiu. W niektórych firmach przewidziana jest także praca zdalna lub hybrydowa.

Osoby chcące rozpocząć karierę zawodową, mogą aplikować na płatne praktyki w następujących obszarach: prawo, finanse, HR, logistyka, PR, media i reklama, marketing i sprzedaż, badania i rozwój, farmacja, IT i programowanie, analiza danych, produkcja, inżynieria, inwestycje infrastrukturalne, e-commerce, zakupy (procurement), obsługa klienta, zarządzanie jakością oraz zarządzanie projektami.

Staże z zasady odbywają się w czasie wakacji studenckich, jednak pracodawcy podchodzą elastycznie do ustalania terminów, biorąc pod uwagę preferencje uczestników. Niektóre z praktyk mają rozpocząć się już w maju. Pracodawcom zależy na wyborze najlepszych kandydatów, dlatego ocena zgłoszeń i procesy rekrutacyjne będą trwały od pierwszego dnia naboru.

Wszystkie staże oferowane w Programie Kariera są płatne. Każdy uczestnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości od 3600 zł do nawet 7000 zł za miesiąc stażu. Według dotychczasowych statystyk, co czwarty uczestnik Programu Kariera otrzymuje ofertę pracy od firmy, w której odbył wakacyjny staż.

Program Kariera jest organizowany przez Polską Radę Biznesu od 20 lat. Od tego czasu wypracował unikalną formułę, a jego absolwenci cieszą się renomą młodych specjalistów wartych zatrudnienia na odpowiedzialnych stanowiskach.

Program Kariera wyróżnia spośród innych staży to, że oferuje uczestnikom więcej niż tylko możliwość poznania zawodu czy danej firmy. Coraz więcej firm, zachęcanych przez organizatorów, zapewnia młodym ludziom mentoring, czyli możliwość bezpośredniej pracy z doświadczonymi osobami zarządzającymi przedsiębiorstwem lub działem.

