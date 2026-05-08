Dla pracownika Kwietniowy spadek bezrobocia. Dane resortu pracy Oprac. Paulina Karpińska |

Ekonomiści ankietowania przez PAP Biznes szacowali, że w kwietniu stopa bezrobocia w Polsce obniżyła się do 6,0 proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia 2026 r. kształtowała się w przedziale od 3,8 proc. w województwie wielkopolskim do 9,7 proc. w warmińsko-mazurskim.

"Gospodarka pozostaje silna"

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w marcu 949,8 tys. wobec 954,9 tys. miesiąc wcześniej. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 99,6 tys. wobec 101,0 tys. poprzednio.

"Szacujemy, że w kwietniu br. ok. 18 tys. osób bezrobotnych rozpoczęło programy aktywizacyjne, czyli ok. 14,8 tys. mniej niż w kwietniu 2025, kiedy aktywizację rozpoczęło 32,8 tys. osób" - napisano.

"Należy jednak podkreślić, że liczba bezrobotnych podejmujących niesubsydiowaną pracę bądź działalność gospodarczą w kwietniu 2026 była o ok. 7,2 tys. wyższa niż w kwietniu poprzedniego roku (ok. 57 tys. w kwietniu 2026 wobec 49,8 tys. w kwietniu 2025). Oznacza to, że gospodarka pozostaje silna" - dodano.

Przyczyny bezrobocia

MRPiPS oceniło w komunikacie, że prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce na 2026 r. pozostają korzystne, co powinno przyczynić się do dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy.

"Z drugiej strony, znaczące ograniczenie finansowania z Funduszu Pracy programów aktywizacyjnych, a także niepewność związana z konsekwencjami konfliktu na Bliskim Wschodzie, mogą sprzyjać utrzymywaniu się bezrobocia" - zaznaczono.

Główne, podane przez bezrobotnych, przyczyny rozwiązywania umów o pracę w kwietniu 2026 to:

zakończenie pracy z powodu upływu okresu, na jaki zawarta była umowa,

rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

"Natomiast najczęściej wskazywanymi przez bezrobotnych głównymi powodami rejestracji w urzędzie pracy było uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego (na ten powód wskazało 40,9 proc. bezrobotnych, z którymi przeprowadzono wywiady) oraz uzyskanie pomocy w podjęciu pracy (39,0 proc.)" - napisano w komunikacie MRPiPS.

Liczba wolnych miejsc pracy

W kwietniu 2026 r. zgłoszono do urzędów pracy 37,3 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej - o 9,1 tys. (19,6 proc.) mniej niż w marcu 2026 r. oraz o 6,7 tys. (15,3 proc.) mniej niż w kwietniu 2025 r.

"Najwięcej ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy w kwietniu 2026 (ponad 1000) przeznaczonych było dla robotników/robotnic gospodarczych, pracowników/pracownic biurowych, sprzedawców/sprzedawczyń oraz pracowników/pracownic produkcji" - napisano w komunikacie

