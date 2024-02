Ministerstwo szykuje duże zmiany dla pracowników

W budżecie są zarezerwowane środki na to, żeby jeszcze w 2024 roku renta wdowia mogła zacząć obowiązywać - zapewniła w "Gazecie Wyborczej" ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jak przekazała, w jej resorcie trwają wstępne prace nad uregulowaniem kwestii stażu pracy. Ministerstwo szykuje się też do zmiany przepisów w sprawie opłacania przez ZUS zasiłku chorobowego oraz oskładkowania innych umów niż etat.

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w opublikowanej we wtorek rozmowie z "GW" została zapytana o to, kiedy i na jakich warunkach wejdzie w życie renta wdowia.

- Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie projektu obywatelskiego, który był wypracowany wspólnie przez organizacje związkowe OPZZ i Lewicę. Ministerstwo ten projekt popiera, zgodnie zresztą z umową koalicyjną. Są w budżecie zarezerwowane środki na to, żeby jeszcze w 2024 roku renta mogła zacząć obowiązywać - przy czym od chwili przyjęcia ustawy do wdrożenia przepisów może minąć kilka miesięcy potrzebnych do przygotowania systemu informatycznego do wypłat - powiedziała ministra.