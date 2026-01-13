Logo TVN24
Fala wniosków do ZUS. Można zyskać więcej urlopu

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: ustawa stażowa to jest godność pracy
Źródło: TVN24HD
"Do ZUS zostało już złożonych blisko 180 tysięcy wniosków o wydanie zaświadczenia potrzebnego do przeliczenia stażu pracy na nowych zasadach" - poinformował resort pracy w serwisie X. Od 1 stycznia 2026 r. okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umów-zleceń będą wliczały się do stażu pracy. Zaświadczenie potwierdzające te okresy wyda ZUS. Zmiany obejmą również umowy z poprzednich lat.

Jeszcze w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych informował w serwisie X o już złożonych 100 tysiącach wniosków o wydanie dokumentu, niezbędnego do przeliczenia stażu pracy na nowych zasadach.

Chodzi o nowelizację Kodeksu pracy zmieniającą zasady naliczania stażu pracy. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2026 roku – dla pracodawców z sektora finansów publicznych, a od 1 maja 2026 roku – dla pracodawców z sektora prywatnego.

"Od 2026 roku pracodawcy mogą doliczyć do stażu również prowadzenie działalności gospodarczej, wykonywanie zleceń i wiele innych okresów. Część z nich może potwierdzić ZUS" - wyjaśnił urząd.

Nowe zasady naliczana stażu pracy

Nowe przepisy rozszerzą katalog okresów wliczanych do stażu pracy dla celów nabywania prawa do świadczeń i uprawnień pracowniczych.

Były składki, nie ma składek. Takie rzeczy tylko w ZUS-ie
Były składki, nie ma składek. Takie rzeczy tylko w ZUS-ie

TVN24

Będzie on obejmował nie tylko umowy o pracę, ale także inne formy aktywności zawodowej. Do stażu wliczone zostaną m.in. okresy wykonywania umów-zleceń lub innych umów o świadczenie usług czy też umów agencyjnych, okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, współpracy z osobą prowadzącą tę działalność oraz czas jej zawieszenia w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Potwierdzeniem tych okresów będą zaświadczenia z ZUS wydawane od stycznia na podstawie wniosku składanego w PUE/eZUS.

"Od 1 stycznia ZUS wydaje zaświadczenia, decyzje i pisma, które dotyczą okresów ubezpieczenia potrzebnych do obliczenia na nowo stażu pracy. Zawierają one nadruk imienia, nazwiska i stanowiska osoby upoważnionej do ich wydania" - wyjaśnił ZUS, dodając, że "zaświadczenia 'stażowe' z ZUS są ważne bez odręcznego podpisu". "To w pełni prawidłowe dokumenty. Wkrótce uruchomimy usługę do ich weryfikacji" - czytamy.

Okresy sprzed wejścia w życie ustawy także będą wliczane

Ministerstwo pracy, które przygotowało nowe przepisy, zaznaczyło, że okresy sprzed wejścia w życie ustawy także będą wliczane do stażu pracy. Warunkiem będzie ich właściwe udokumentowanie. Na przedstawienie dokumentów swojemu aktualnemu pracodawcy pracownik będzie miał 24 miesiące od wejścia w życie ustawy.

Staż pracy przekłada się na konkretne uprawnienia, m.in. dłuższy urlop wypoczynkowy lub wyższe dodatki stażowe i możliwość awansu.

Na przykład pracownik z siedmioletnim stażem pracy, który przedłoży dokumenty potwierdzające cztery lata pracy na umowie-zleceniu, po 1 stycznia 2026 r. będzie miał prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego zamiast dotychczasowych 20.

W obecnym stanie prawnym wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi: 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat i 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. 

Autorka/Autor: pkarp/ams

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

urlopPracaZUSMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
