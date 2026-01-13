Fala wniosków do ZUS. Można zyskać więcej urlopu

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: ustawa stażowa to jest godność pracy Źródło: TVN24HD

Jeszcze w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych informował w serwisie X o już złożonych 100 tysiącach wniosków o wydanie dokumentu, niezbędnego do przeliczenia stażu pracy na nowych zasadach.

📢 Do @zus_pl zostało już złożonych blisko 180 tys. wniosków o wydanie zaświadczenia potrzebnego do przeliczenia stażu pracy na nowych zasadach 🤝

👉 Dzięki zaświadczeniu potwierdzającemu Twoją pracę na umowie-zleceniu czy prowadzenie działalności gospodarczej, możesz zyskać… pic.twitter.com/Mb54BvgGV3 — Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (@MRPiPS_GOV__PL) January 13, 2026 Rozwiń

Chodzi o nowelizację Kodeksu pracy zmieniającą zasady naliczania stażu pracy. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2026 roku – dla pracodawców z sektora finansów publicznych, a od 1 maja 2026 roku – dla pracodawców z sektora prywatnego.

"Od 2026 roku pracodawcy mogą doliczyć do stażu również prowadzenie działalności gospodarczej, wykonywanie zleceń i wiele innych okresów. Część z nich może potwierdzić ZUS" - wyjaśnił urząd.

Nowe zasady naliczana stażu pracy

Nowe przepisy rozszerzą katalog okresów wliczanych do stażu pracy dla celów nabywania prawa do świadczeń i uprawnień pracowniczych.

Będzie on obejmował nie tylko umowy o pracę, ale także inne formy aktywności zawodowej. Do stażu wliczone zostaną m.in. okresy wykonywania umów-zleceń lub innych umów o świadczenie usług czy też umów agencyjnych, okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, współpracy z osobą prowadzącą tę działalność oraz czas jej zawieszenia w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Potwierdzeniem tych okresów będą zaświadczenia z ZUS wydawane od stycznia na podstawie wniosku składanego w PUE/eZUS.

"Od 1 stycznia ZUS wydaje zaświadczenia, decyzje i pisma, które dotyczą okresów ubezpieczenia potrzebnych do obliczenia na nowo stażu pracy. Zawierają one nadruk imienia, nazwiska i stanowiska osoby upoważnionej do ich wydania" - wyjaśnił ZUS, dodając, że "zaświadczenia 'stażowe' z ZUS są ważne bez odręcznego podpisu". "To w pełni prawidłowe dokumenty. Wkrótce uruchomimy usługę do ich weryfikacji" - czytamy.

📢 Uwaga❗️Zaświadczenia „stażowe” z ZUS są ważne bez odręcznego podpisu.



📄 Od 1 stycznia ZUS wydaje zaświadczenia, decyzje i pisma, które dotyczą okresów ubezpieczenia potrzebnych do obliczenia na nowo stażu pracy. Zawierają one nadruk imienia, nazwiska i stanowiska osoby… — ZUS (@zus_pl) January 13, 2026 Rozwiń Źródło: x.com

Okresy sprzed wejścia w życie ustawy także będą wliczane

Ministerstwo pracy, które przygotowało nowe przepisy, zaznaczyło, że okresy sprzed wejścia w życie ustawy także będą wliczane do stażu pracy. Warunkiem będzie ich właściwe udokumentowanie. Na przedstawienie dokumentów swojemu aktualnemu pracodawcy pracownik będzie miał 24 miesiące od wejścia w życie ustawy.

Staż pracy przekłada się na konkretne uprawnienia, m.in. dłuższy urlop wypoczynkowy lub wyższe dodatki stażowe i możliwość awansu.

Na przykład pracownik z siedmioletnim stażem pracy, który przedłoży dokumenty potwierdzające cztery lata pracy na umowie-zleceniu, po 1 stycznia 2026 r. będzie miał prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego zamiast dotychczasowych 20.

W obecnym stanie prawnym wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi: 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat i 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

