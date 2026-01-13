Fala wniosków do ZUS. Można zyskać więcej urlopu

Jeszcze w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych informował w serwisie X o już złożonych 100 tysiącach wniosków o wydanie dokumentu, niezbędnego do przeliczenia stażu pracy na nowych zasadach.
Chodzi o nowelizację Kodeksu pracy zmieniającą zasady naliczania stażu pracy. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2026 roku – dla pracodawców z sektora finansów publicznych, a od 1 maja 2026 roku – dla pracodawców z sektora prywatnego.
"Od 2026 roku pracodawcy mogą doliczyć do stażu również prowadzenie działalności gospodarczej, wykonywanie zleceń i wiele innych okresów. Część z nich może potwierdzić ZUS" - wyjaśnił urząd.
Nowe zasady naliczana stażu pracy
Nowe przepisy rozszerzą katalog okresów wliczanych do stażu pracy dla celów nabywania prawa do świadczeń i uprawnień pracowniczych.
Będzie on obejmował nie tylko umowy o pracę, ale także inne formy aktywności zawodowej. Do stażu wliczone zostaną m.in. okresy wykonywania umów-zleceń lub innych umów o świadczenie usług czy też umów agencyjnych, okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, współpracy z osobą prowadzącą tę działalność oraz czas jej zawieszenia w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Potwierdzeniem tych okresów będą zaświadczenia z ZUS wydawane od stycznia na podstawie wniosku składanego w PUE/eZUS.
"Od 1 stycznia ZUS wydaje zaświadczenia, decyzje i pisma, które dotyczą okresów ubezpieczenia potrzebnych do obliczenia na nowo stażu pracy. Zawierają one nadruk imienia, nazwiska i stanowiska osoby upoważnionej do ich wydania" - wyjaśnił ZUS, dodając, że "zaświadczenia 'stażowe' z ZUS są ważne bez odręcznego podpisu". "To w pełni prawidłowe dokumenty. Wkrótce uruchomimy usługę do ich weryfikacji" - czytamy.
Okresy sprzed wejścia w życie ustawy także będą wliczane
Ministerstwo pracy, które przygotowało nowe przepisy, zaznaczyło, że okresy sprzed wejścia w życie ustawy także będą wliczane do stażu pracy. Warunkiem będzie ich właściwe udokumentowanie. Na przedstawienie dokumentów swojemu aktualnemu pracodawcy pracownik będzie miał 24 miesiące od wejścia w życie ustawy.
Staż pracy przekłada się na konkretne uprawnienia, m.in. dłuższy urlop wypoczynkowy lub wyższe dodatki stażowe i możliwość awansu.
Na przykład pracownik z siedmioletnim stażem pracy, który przedłoży dokumenty potwierdzające cztery lata pracy na umowie-zleceniu, po 1 stycznia 2026 r. będzie miał prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego zamiast dotychczasowych 20.
W obecnym stanie prawnym wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi: 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat i 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Autorka/Autor: pkarp/ams
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock