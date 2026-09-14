Dla pracownika Średnia to kilkanaście tysięcy miesięcznie. Branże na fali Oprac. Paulina Karpińska |

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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"Średnie miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów wzrosło z 15 691 zł do 16 400 zł brutto" - wynika z "Raportu Płacowego" Antal.

Autorzy zaznaczyli, że "wzrost średniej nie oznacza jednak jednolitego trendu - wynagrodzenia między specjalizacjami coraz wyraźniej się różnicują. Największą dynamikę widać tam, gdzie kompetencje odpowiadają na nowe potrzeby biznesu: w AI, cyberbezpieczeństwie, obszarze zarządzania danymi czy transformacji energetycznej".

Najniższe i najwyższe wzrosty

Dane pokazują, że polski rynek pracy "coraz wyraźniej premiuje kompetencje deficytowe, aktualne i trudne do zastąpienia", a na znaczeniu tracą te, które można w większym stopniu standaryzować lub automatyzować.

W ubiegłym roku najwyższą dynamikę wzrostu wynagrodzeń odnotowano w obszarach finansów, farmacji, prawa oraz SSC/BPO, a najniższe wzrosty były w HR, IT oraz obszarze inżynierii i produkcji.

Sztuczna inteligencja dodatkowo przyspiesza tę zmianę, wpływając na sposób wykonywania pracy oraz znaczenie poszczególnych kompetencji.

Pensje w bankowości, IT

Wynagrodzenie specjalistów i menedżerów w sektorze bankowości i ubezpieczeń wyniosło 15 335 zł brutto miesięcznie, co oznacza wzrost o 4 proc. rok do roku. W porównaniu z ubiegłym rokiem widełki wynagrodzeń są średnio o ok. 1 tys. zł miesięcznie wyższe na poziomie specjalistycznym i o 2-3 tys. zł na wyższych szczeblach.

W sektorze IT przeciętne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów wyniosło 19 859 zł brutto miesięcznie, czyli wzrosło o 2 proc. rdr. W raporcie zaznaczono, że w tej branży coraz wyraźniej rośnie jednak dysproporcja w zarobkach między poszczególnymi specjalizacjami. Najwyższy wzrost wynagrodzeń obserwowany jest w specjalizacjach takich jak m.in. AI developer (programista ds. sztucznej inteligencji), specjalista ds. cyberbezpieczeństwa i architekt danych, czyli w obszarach, w których nowe technologie mają bezpośredni wpływ na efektywność procesów i bezpieczeństwo operacji.

Jak wskazano w publikacji, zmienia się też sposób prowadzenia rekrutacji, a proces ten się wydłuża. "Coraz częściej pojawiają się też sygnały dotyczące 'sztucznych kandydatów', fałszywych tożsamości czy zadań rekrutacyjnych rozwiązywanych przez AI" - dodali autorzy.

Z raportu wynika też, że w branży inżynieryjnej, produkcyjnej i R&D (Research and Development, czyli badania i rozwój) spada obecnie dynamika wzrostu wynagrodzeń. Przeciętne wynagrodzenie brutto specjalistów i menedżerów w tej branży wyniosło 12 852 zł, co oznacza wzrost o 3 proc. Jak zaznaczono jednak, wzrost względem poprzedniego roku wynika głównie z waloryzacji inflacyjnych z drugiej połowu ub.r. i wzrostów płac w wybranych obszarach.

Wynagrodzenia w sprzedaży i marketingu

W przypadku sprzedaży i marketingu przeciętne wynagrodzenie specjalistów wyniosło 16 448 zł, czyli było ono o 4 proc. większe niż rok temu. Jak wskazano w raporcie, w tym obszarze pracodawcy szukają m.in. osób odpowiedzialnych za automatyzację procesów sprzedażowych analityków, specjalistów ds. e-commerce i marketingu cyfrowego. Wynagrodzenia na stanowiskach menedżerskich w tych obszarach sięga 20 tys. zł brutto.

Jak zaznaczono również, w sprzedaży i marketingu widoczna jest coraz wyraźniejsza stabilizacja płac, a rośnie znaczenie premii, bonusów i prowizji, które stają się kluczowym elementem całkowitego wynagrodzenia. Z kolei sami kandydaci podejmują decyzje o zmianie pracy coraz rzadziej w oparciu wyłącznie o wyższe wynagrodzenie. Zdaniem autorów projektu, coraz większą rolę odgrywają kultura organizacyjna, styl zarządzania i poczucie stabilizacji.

W raporcie wskazano też, że "rośnie rozdźwięk między tym, co firmy oferują, a tym, czego potrzebują pracownicy". Dla przykładu, 49 proc. badanych chce dodatkowych dni urlopowych, ale oferuje je 18 proc. pracodawców. Premie i bonusy otrzymuje 41 proc. pracowników, ale życzy ich sobie 60 proc.

Raport został przygotowany na podstawie analizy wynagrodzeń ponad 3 tys. specjalistów i menedżerów uczestniczących w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez konsultantów Antal w drugim półroczu 2025 r. oraz pierwszym półroczu 2026 r.