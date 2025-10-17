Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Dla pracownika

Kontrowersje w sprawie rządowej listy. "Czy ministerstwo chciało zapraszać urzędników?"

biuro urzad dokumenty stempel shutterstock_2319031743
Dziemianowicz-Bąk o skróconym czasie pracy
Połowa podmiotów, które wezmą udział w pilotażu skróconego czasu pracy, to instytucje publiczne, głównie samorządy. - Obserwacja efektów nie będzie mieć gigantycznego znaczenia dla gospodarki, bo wśród uczestników pilotażu firm działających komercyjnie jest za mało - komentuje Hanna Mojsiuk, prezeska Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

90 firm i instytucji z sektora prywatnego i publicznego weźmie udział w pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia - poinformowało w czwartek ministerstwo pracy. Resort opublikował też pełną listę podmiotów, które się zakwalifikowały.

Skrócony czas pracy. Pełna lista wyłonionych podmiotów

Połowa to podmioty publiczne

"Na 90 podmiotów 53 to urzędy lub jednostki podległe (w większości samorządy) – spółki, domy kultury, MOPS-y, itp. To 58,88 proc. zakwalifikowanych podmiotów" - napisał w mediach społecznościowych Andrzej Andrysiak, wydawca "Gazety Radomszczańskiej", prezes Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Z jego wyliczeń wynika, że trafi do nich niemal 75 proc. środków przeznaczonych na pilotaż.

Wątpliwości w tej sprawie ma też Hanna Mojsiuk, prezeska Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. - Czy do czterodniowego tygodnia pracy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chciało zapraszać urzędników czy może przekonywać przedsiębiorców, że dla prywatnego sektora ograniczenie czasu pracy nie jest problematyczne i nie będzie zmniejszało efektywności funkcjonowania firm? - komentuje.

Jej zdaniem w takiej sytuacji pilotaż zapowiada się jako próba sprawdzenia, czy da się skondensować pracę urzędów i jednostek publicznych o jedną piątą bez straty dla petentów.

- Obserwacja efektów nie będzie mieć więc gigantycznego znaczenia dla gospodarki, bo wśród uczestników pilotażu firm działających komercyjnie jest za mało - wyjaśnia Mojsiuk, zdaniem której "wprowadzenie skróconego czasu pracy w Polsce na ten moment nie jest możliwe" ze względu na realny wzrost kosztów zatrudnienia i możliwe kłopoty w uzupełnianiu braków kadrowych.

Prośbę o komentarz w tej sprawie wysłaliśmy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do momentu publikacji materiału nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania.

Skrócony czas pracy

Nabór wniosków do pilotażu skróconego czasu pracy rozpoczął się 14 sierpnia, a zakończył 15 września tego roku. Pilotaż podzielony jest na trzy etapy: przygotowawczy (do końca 2025 r.), testowy (cały rok 2026) i podsumowujący (do 15 maja 2027 r.). Firmy będą mogły testować np. czterodniowy tydzień pracy, skrócenie godzin czy dłuższe urlopy.

Do MRPiPS wpłynęło 1994 wniosków od pracodawców, zarówno z sektora publicznego – od mikro do dużych firm, po fundacje i organizacje pozarządowe. To - jak zaznaczyło MRPiPS - znacznie więcej, niż zakładano na początku.

Ministerstwo pracy poinformowało w czwartek, że w pilotażu weźmie udział 90 firm i instytucji z sektora prywatnego i publicznego, które zatrudniają w sumie ponad 5 tys. pracowników. Średnie dofinansowanie wyniesie 0,5 mln zł.

Na lata 2025–2027 na pilotaż przeznaczono 50 mln zł, z czego w samym 2025 roku – 10 mln zł. Finansowanie pilotażu pochodzi z Funduszu Pracy. Maksymalna wartość wsparcia dla jednego projektu nie mogła przekroczyć 1 mln zł, przy czym koszt przypadający na jednego pracownika nie mógł być wyższy niż 20 tys. zł.

Do końca roku uczestnicy pilotażu będą mieli czas na przygotowanie, przez cały rok 2026 trwać będzie testowanie różnych modeli skróconego czasu pracy, natomiast do 15 maja 2027 r. opracowane zostaną wnioski podsumowujące pilotaż.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /dap

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
Zobacz także:
EFNI
"Te koncerny urosły na własności intelektualnej, która była w innych rękach"
Z kraju
Karol Nawrocki
Nawrocki podpisał inicjatywę ustawodawczą. "Morze Bałtyckie jest wielkim potencjałem"
Z kraju
pap_20240725_188
Solorz odwołany z rady nadzorczej kolejnej spółki
Z kraju
Karol Nawrocki
Oświadczenie majątkowe prezydenta jest, ale jednej rzeczy brakuje
Z kraju
20250630
Konferencja "BCC For The Future. Liderzy Jutra 2025" już za kilka dni
Z kraju
shutterstock_2591794421
Największa akcja serwisowa w historii chińskiego giganta
Moto
shutterstock_2546899359
Aplikacja bije rekordy. Google reaguje
Tech
Bank budynek napis sign
Podatek w górę. Posłowie zdecydowali
Z kraju
shutterstock_2542040357
Rewolucja w przepisach drogowych. Decyzja Sejmu
Moto
shutterstock_1991234534
"To przerażające. Czujesz się, jakby samolot leciał prosto na ciebie"
Turystyka
Donald Trump
Aż sto tysięcy dolarów za wizę. Jest pozew w sprawie decyzji Trumpa
Dla pracownika
shutterstock_2605990009
"Obiecujące możliwości". Minister finansów o rozmowach w USA
Ze świata
emerytka emeryt kupon lotto senior shutterstock_1464157709
Kumulacja w Lotto rośnie
Z kraju
Nagrody Lewiatana
Nagrody Lewiatana rozdane
Z kraju
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
"Dobra wiadomość dla ciężko pracujących Polek i Polaków"
Dla pracownika
biuro, biura, budynek
Nowe zasady naliczania stażu pracy. Podpis prezydenta
Dla pracownika
Bochniarz
Bochniarz: chciałabym, żeby ta świadomość dotyczyła też polityków
Z kraju
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Polska w czołówce najczęściej atakowanych krajów
Tech
motyka
"Koło zamachowe dla potężnego sektora polskiej gospodarki". Minister komentuje
Z kraju
shutterstock_2599842065
Spór o fabrykę aut. Władze postawiły ultimatum
Moto
Urząd Imigracji i Punktów Kontrolnych
Złapał je wszystkie. 25-latek ma problemy przez kolekcję Pokémonów
TVN24
shutterstock_2355405907
Akcje polskiego giganta mocno w dół. Firma odpiera zarzuty
Rynki
szkola uczelnia wyklad studenci shutterstock_762977863
"Jeszcze niedawno mieliśmy wolne miejsca. Dziś sytuacja się odwróciła"
Z kraju
shutterstock_2312617935
Były prezes Intela: żyjemy w bańce AI. To pęknie
Tech
shutterstock_2183395155
Banki nie mają prawa tego robić. Wyrok sądu
Pieniądze
shutterstock_2348933015
Fuzja gigantów. Ministerstwo wysyła pismo
Z kraju
sklep ubrania odziez shutterstock_2610788259
Najnowsze dane o wzroście cen
Z kraju
Chey Tae-won
Miliardowy "rozwód stulecia". Jest decyzja sądu
Ze świata
Rafineria ropy naftowej w Rosji. Zakład przetwórstwa ropy naftowej w Rosji. Magazyny ropy naftowej (zbiorniki na wolnym powietrzu). shutterstock_2688922891
Braki paliw w Rosji. "Dodatkowe działania"
Ze świata
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Krótsza praca, ta sama płaca. Resort wybrał pracodawców
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica