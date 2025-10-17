Kontrowersje w sprawie rządowej listy. "Czy ministerstwo chciało zapraszać urzędników?"

Dziemianowicz-Bąk o skróconym czasie pracy

90 firm i instytucji z sektora prywatnego i publicznego weźmie udział w pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia - poinformowało w czwartek ministerstwo pracy. Resort opublikował też pełną listę podmiotów, które się zakwalifikowały.

Skrócony czas pracy. Pełna lista wyłonionych podmiotów

Połowa to podmioty publiczne

"Na 90 podmiotów 53 to urzędy lub jednostki podległe (w większości samorządy) – spółki, domy kultury, MOPS-y, itp. To 58,88 proc. zakwalifikowanych podmiotów" - napisał w mediach społecznościowych Andrzej Andrysiak, wydawca "Gazety Radomszczańskiej", prezes Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Z jego wyliczeń wynika, że trafi do nich niemal 75 proc. środków przeznaczonych na pilotaż.

Ministerstwo Pracy ogłosiło wyniki pilotażu skróconego czasu pracy. Pomysł dobry, rozwiązanie przyszłościowe (czy się komu podoba czy nie). Zgłosiło się prawie dwa tysiące firm. Wyłoniono 90. Sprawdziliście strukturę? Bo ja sprawdziłem.

Wątpliwości w tej sprawie ma też Hanna Mojsiuk, prezeska Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. - Czy do czterodniowego tygodnia pracy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chciało zapraszać urzędników czy może przekonywać przedsiębiorców, że dla prywatnego sektora ograniczenie czasu pracy nie jest problematyczne i nie będzie zmniejszało efektywności funkcjonowania firm? - komentuje.

Jej zdaniem w takiej sytuacji pilotaż zapowiada się jako próba sprawdzenia, czy da się skondensować pracę urzędów i jednostek publicznych o jedną piątą bez straty dla petentów.

- Obserwacja efektów nie będzie mieć więc gigantycznego znaczenia dla gospodarki, bo wśród uczestników pilotażu firm działających komercyjnie jest za mało - wyjaśnia Mojsiuk, zdaniem której "wprowadzenie skróconego czasu pracy w Polsce na ten moment nie jest możliwe" ze względu na realny wzrost kosztów zatrudnienia i możliwe kłopoty w uzupełnianiu braków kadrowych.

Prośbę o komentarz w tej sprawie wysłaliśmy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do momentu publikacji materiału nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania.

Skrócony czas pracy

Nabór wniosków do pilotażu skróconego czasu pracy rozpoczął się 14 sierpnia, a zakończył 15 września tego roku. Pilotaż podzielony jest na trzy etapy: przygotowawczy (do końca 2025 r.), testowy (cały rok 2026) i podsumowujący (do 15 maja 2027 r.). Firmy będą mogły testować np. czterodniowy tydzień pracy, skrócenie godzin czy dłuższe urlopy.

Do MRPiPS wpłynęło 1994 wniosków od pracodawców, zarówno z sektora publicznego – od mikro do dużych firm, po fundacje i organizacje pozarządowe. To - jak zaznaczyło MRPiPS - znacznie więcej, niż zakładano na początku.

Ministerstwo pracy poinformowało w czwartek, że w pilotażu weźmie udział 90 firm i instytucji z sektora prywatnego i publicznego, które zatrudniają w sumie ponad 5 tys. pracowników. Średnie dofinansowanie wyniesie 0,5 mln zł.

Na lata 2025–2027 na pilotaż przeznaczono 50 mln zł, z czego w samym 2025 roku – 10 mln zł. Finansowanie pilotażu pochodzi z Funduszu Pracy. Maksymalna wartość wsparcia dla jednego projektu nie mogła przekroczyć 1 mln zł, przy czym koszt przypadający na jednego pracownika nie mógł być wyższy niż 20 tys. zł.

Do końca roku uczestnicy pilotażu będą mieli czas na przygotowanie, przez cały rok 2026 trwać będzie testowanie różnych modeli skróconego czasu pracy, natomiast do 15 maja 2027 r. opracowane zostaną wnioski podsumowujące pilotaż.

