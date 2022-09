Mniej godzin w pracy tygodniowo za tę samą pensję. Projekt ma trafić do Sejmu

Do Sejmu ma trafić przygotowany przez Lewicę projekt ustawy, który przewiduje skrócenie czasu pracy z 40 do 35 godzin tygodniowo. Będzie to miało wpływ na poziom wydajności pracowników i na ich zdrowie - wyjaśnia wiceszefowa klubu Magdalena Biejat. Wcześniej szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiadał przygotowanie programu pilotażu czterodniowego tygodnia pracy.

Dodała, że zgodnie z założeniami tego projektu przez pierwsze dwa lata czas pracy ma zostać skrócony do 38 godzin tygodniowo, a w trzecim roku - docelowo do 35. Posłanka Lewicy podkreśliła, że takie rozwiązanie daje dużą elastyczność w układaniu grafików w pracy.

Biejat: Polska to nie jest już kraj na dorobku

Magdalena Biejat wyjaśniła, że patrząc na doświadczenia innych krajów takich jak Francja czy Dania - skrócenie czasu pracy będzie miało bardzo dobre korzyści i dla gospodarki, i dla poziomu wydajności pracowników i dla ich zdrowia. Zapowiedziała, że klub Lewicy będzie o swojej propozycji rozmawiać ze wszystkimi partiami politycznymi i będzie zachęcać do jego poparcia. - Wiemy, że w części partii jest zrozumienie dla tego, że takie regulacje są potrzebne - dodała posłanka. - Zachęcamy do tego, żeby przestać myśleć o Polsce jako kraju na dorobku, przestać myśleć o tym, że się nie da. Da się to zrobić. Polskę na to stać - uważa Biejat.