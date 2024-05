Pensje "silnym motywatorem". Oto najbardziej atrakcyjna branża

Sektor IT postrzegany jest przez pracowników w Polsce jako najbardziej atrakcyjny. Określiło go w ten sposób 51 procent ankietowanych - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu z badania Randstad Employer Brand Research. Branża awansowała na pierwsze miejsce z ósmej pozycji zajmowanej rok temu.

Kuszą zarobki w branży IT

Atrakcyjność danej branży ankietowani wskazywali w badaniu na podstawie czynników ocenianych w skali 1-5: od najbardziej do najmniej docenianych w danej branży. Według autorów badania mimo mniejszej skali nowych rekrutacji, a nawet ograniczeń w zatrudnieniu w sektorze IT, z perspektywy wszystkich badanych to wciąż branża oferująca warunki, które przyciągają kandydatów. Wśród najbardziej cenionych czynników znalazła się dobra sytuacja finansowa sektora i możliwości rozwoju kariery. Atrakcyjny jest również poziom średnich zarobków. - Sektor IT zawsze postrzegany był przez kandydatów przez pryzmat atrakcyjnej siatki wynagrodzeń. I choć z rynku dochodzą sygnały, że koniunktura w tym sektorze nieco osłabła: ogłoszeń o pracę jest mniej, a bywa także, że redukowane są etaty, to jednak wynagrodzenia, szczególnie oferowane doświadczonym profesjonalistom, pozostają silnym motywatorem. Duża atrakcyjność sektora IT w oczach pracowników ma też z pewnością związek z perspektywami, jakie roztacza przed nim spektakularny rozwój nowych stanowisk związanych z narzędziami AI – wskazała Beata Wolska z Randstad Polska.