Najnowsze dane o płacach Polaków

W 2022 roku przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło o 11,7 procent do 6 346,15 złotych - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

GUS podaje, że przeciętne wynagrodzenie brutto według sekcji PKD wahało się od 4 127,68 zł w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia do 11 101,46 zł w sekcji Górnictwo i wydobywanie.

GUS podał też, że według danych wstępnych w 2022 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wyniosło 11,0 mln etatów i w stosunku do poprzedniego roku było to więcej o 1,4 proc.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

Wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej to jeden z podstawowych wskaźników makroekonomicznych wykorzystywanych przy tworzeniu planu budżetu państwa. Od kwoty przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku uzależnione są m.in.: wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalnych czy różnego rodzaju kary i grzywny pieniężne.

GUS cyklicznie publikuje różne rodzaje danych o przeciętnych wynagrodzeniach. Co miesiąc poznajemy wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Obejmuje on jednak tylko podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. Dane o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej ukazują dużo szerszy obraz rynku pracy, gdyż obejmują one także zakłady, w których zatrudnia się mniej osób.