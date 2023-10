Duże spadki na rynku pracy, zaskakujący lider zestawienia. "Pompowany przez lata balon pękł"

Pogłębia się spadek liczby ofert pracy - alarmuje w najnowszym raporcie Grant Thornton. We wrześniu nowych ogłoszeń było o 18 procent mniej niż przed rokiem. Chociaż spadki widać w większości analizowanych branży, to szczególnie wyróżnia się jedna.

Według danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton, we wrześniu 2023 roku pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowali około 257,3 tys. nowych ogłoszeń o pracę. "To spadek o 18 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 roku (kiedy pojawiło się 313 tys. ofert). To najgłębszy spadek rok do roku od stycznia 2021 roku, czyli od czasów pandemii" - czytamy w raporcie Grant Thornton.

Nowe oferty pracy Grant Thornton

Duże spadki

"Co więcej, średnia krocząca z ostatnich trzech miesięcy spadła we wrześniu z -4 proc. aż do -9 proc. Ostatni raz tak niską trzymiesięczną średnią zanotowaliśmy w marcu 2023 roku. Wydaje się, że po okresie stabilizowania się sytuacji na polskim rynku pracy w okresie od wiosny 2022 roku do lata 2023 roku, ponownie mierzymy się z tendencją spadkową popytu na pracowników" - zwraca uwagę organizacja.

Eksperci GT wyjaśniają, że "spadek liczby ofert pracy może być odsuniętym w czasie efektem wysokich kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w polskiej gospodarce (energii, transportu i pracy)". "Pracodawcy starają się utrzymywać parasol ochronny nad pracownikami i unikają zwolnień, jednak utrzymująca się od ponad dwóch lat wysoka inflacja zmusza część firm do redukcji – jeśli nie zatrudnienia, to przynajmniej liczby nowych rekrutacji" - tłumaczą.

Szczególnie wyróżnia się jedna branża

We wrześniu 2023 roku w większości badanych branż odnotowano spadki liczby ofert pracy w ujęciu rocznym. Szczególnie wyróżniała się tutaj branża IT – pracodawcy opublikowali o 52 proc. mniej ofert niż rok temu. Spadki są widoczne również wśród HR-owców (-29 proc.), finansistów (-28 proc.) oraz marketingowców (-23 proc.).

Spadki w branży IT Grant Thornton

- Zdecydowanie najgorzej sytuacja wygląda w branży IT. Tutaj po okresie boomu, czyli ogromnego wzrostu popytu na specjalistów, obecnie widoczne jest gwałtowne osłabienie. Liczba ofert pracy spadła przez rok aż o połowę. Tak potężne wahania widzieliśmy w naszych badaniach jedynie w pierwszych miesiącach po wybuchu pandemii. To sugeruje, że pompowany przez lata balon w branży pękł i zmuszona jest ona przejść mocne dostosowanie do nowych realiów - komentuje CEO Element. System Rekrutacyjny Maciej Michalewski.

Autor:mp/ams

Źródło: TVN24 Biznes