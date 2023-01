Nowy trend na rynku pracy. "Od pół roku notujemy dziesięciokrotny wzrost zainteresowania"

Zapotrzebowanie na specjalistów z dobrą znajomością języka ukraińskiego wzrosło dziesięciokrotnie - podała agencja zatrudnienia Gremi Personal. Ma to związek z otwieraniem ukraińskich firm lub ich oddziałów w Polsce.

- Kiedyś w ciągu roku było to średnio 200-250 zapytań rocznie. Od pół roku notujemy dziesięciokrotny wzrost zainteresowania, a od początku roku dynamika rośnie jeszcze szybciej - wyjaśniła dyrektorka rekrutacji w Gremi Personal Anna Dzhobolda, cytowana w informacji prasowej. Chodzi m.in. o handlowców, księgowych i specjalistów podatkowych, ale też innych pracowników biurowych.

Ukraińskie firmy przenoszą się do Polski

Agencja podkreśliła, że coraz częściej ukraińskie firmy decydują się na otwarcie swoich oddziałów albo przeniesienie całego przedsiębiorstwa do Polski. Jak podała, obecnie działa ponad 25 tysięcy takich firm. Poszukują one pracowników biurowych, którzy znają się na specyfice działania polskich urzędów, rynku i zawiłości podatkowych, a także znają dobrze oba języki – polski i ukraiński.

"Ukraińskie firmy z powodu trwającej od prawie roku wojny i wewnętrznych migracji, utraty bazy klientów, bo około 30 proc. ludności opuściło Ukrainę, podążają za Ukraińcami do Europy, aby sprzedawać im usługi i towary, do których są przyzwyczajeni. Rozszerzają swoją działalność na nowe rynki, aby biznes mógł się dalej rozwijać, bo po odnotowaniu spadku przychodów w Ukrainie, nie widzą możliwości dalszego rozwoju i coraz częściej decydują się na przeniesienie swoich firm do Polski czy Niemiec" - wskazała firma w publikacji.