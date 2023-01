Oto najbardziej poszukiwani pracownicy w ostatnim roku. Króluje jedna specjalizacja

Łącznie, w ciągu całego roku na Pracuj.pl zamieszczono największą w historii serwisu liczbę 1,1 miliona ofert zatrudnienia. Jak wynika z raportu, najwięcej, bo około 25 proc. (niemal 280 tysięcy) z nich, skierowanych było do ekspertów IT. Pracodawcy aktywnie poszukiwali również specjalistów ds. sprzedaży. Liczba ofert dotyczących takiego stanowiska to około 274 tysiące (niecałe 25 proc.). Na rynku widoczne było również zapotrzebowanie na pracowników fizycznych (13 proc.) i specjalistów ds. obsługi klienta (13 proc.). Jak wynika z danych serwisu Pracuj.pl, pracodawcy aktywnie poszukiwali także specjalistów ds. finansów (11 proc.) oraz inżynierów (10 proc.).

Najbardziej poszukiwane kompetencje cyfrowe

Branże, w których zaobserwowano największą aktywność pod względem prowadzonych rekrutacji, to: finanse i bankowość, IT oraz handel detaliczny. Odpowiadały one za odpowiednio 12, 10 oraz 9 proc. zamieszczanych na Pracuj.pl ofert zatrudnienia. W 2022 roku zaobserwowano także, występujący już w poprzednim roku, wzrost liczby ofert kierowanych do osób poszukujących zatrudnienia na stanowiskach juniorskich. Ich liczba na serwisie Pracuj.pl wzrosła do 168 tysięcy, co stanowiło 15 proc. wszystkich zamieszczonych tam ogłoszeń.