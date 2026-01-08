Logo TVN24
W tej branży wzrosła liczba ofert pracy. Po raz pierwszy od dwóch lat 

W 2025 roku, po raz pierwszy od dwóch lat, polski rynek IT zanotował wyraźne odbicie, a liczba ofert pracy zwiększyła się o 8,42 procent rok do roku, osiągając 110 996 ogłoszeń. W ubiegłym roku ponad 62 procent specjalistów odnotowało wzrost wynagrodzenia.

"Patrząc na dane z 2025 roku widać wyraźnie, że na rynku IT nastąpiło ożywienie. Nie jest to jednak wzrost równomierny ani masowy. Dane z portalu justjoin.it pokazują wyraźny powrót popytu, ale tylko na wybrane kompetencje. Najszybciej rosną technologie dojrzałe i sprawdzone, takie jak Java, JavaScript, Data, DevOps czy Testing. Coraz silniej zaznacza się też obszar AI i analityki danych, choć nadal to klasyczne role developerskie odpowiadają za największą liczbę ofert" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Przemysław Depka Prondziński, ekspert rynku pracy, Head of Customer Success w justjoin.it.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Tusk
Tusk stanowczo o reformie. "Znajdziemy lepsze sposoby"
Z kraju
shutterstock_2192376717
Bezrobotne "zetki" spod Wawelu. Jest ich coraz więcej, choć wciąż bardzo mało
TVN24
Donald Tusk
Wstrzymana reforma. "Premier nie wie, o czym mówi"
Wiktor Knowski

"Branża utrzymała się na powierzchni"

"Rok 2025 był raczej czasem stabilizacji i selekcji, branża utrzymała się na powierzchni, bez gwałtownych wzrostów wolumenów, także w ramach outsourcingu, za to z mocnym przesunięciem w stronę projektów o wysokiej wartości oraz rosnącej dominacji AI i specjalizacji. W ujęciu ManpowerGroup wciąż mamy polaryzację: ostrożność w klasycznych rekrutacjach i części ról developerskich, przy jednoczesnym silnym popycie na kompetencje data/AI, cloud, cyber i product. Co ważne, niedobór kompetencji nie znika, 56 proc. pracodawców z sektora IT deklarujetrudności w znalezieniu specjalistów o odpowiednich umiejętnościach" - dodał Paweł Łopatka, dyrektor zarządzający w Experis Polska.

Jak podano, analizując udział procentowy poszczególnych kategorii w ogólnej liczbie ofert, okazuje się, że po latach dominacji JavaScript, na szczycie popularności znalazła się kategoria Data z udziałem 10,78 proc. Wyprzedza ona JavaScript z udziałem 9,57 proc. i Javę (9,46 proc.) Łącznie kategorie te odpowiadają za 30 proc. wszystkich ofert.

Drugą ligę stanowią kategorie z udziałem między 5-7 proc.: DevOps (6,83 proc.), Testing (6,75 proc.), Python (5,67 proc.), PM (5,89 proc.), NET (5,80 proc.) oraz Analytics (5,70 proc.). Nowością w czołowej dziesiątce jest kategoria AI/ML z wynikiem 4,74 proc. Choć jej udział nie odzwierciedla jeszcze medialnego zainteresowania sztuczną inteligencją widać, że firmy rekrutują coraz więcej specjalistów od AI i kategoria skokowo rośnie (w 2025 ponad 4-krotnie). ERP (4,66 proc.) i Admin (3,85 proc.) pokazują, że firmy wciąż potrzebują specjalistów od systemów enterprise i infrastruktury.

Nie zmieniła się struktura zapotrzebowania na doświadczenie - seniorzy utrzymali dominację na poziomie 51,48 proc. wszystkich ogłoszeń, oferty dla mid-ów stanowiły 43,73 proc. rynku, a dla juniorów zaledwie 4,79 proc.

Kontrakty B2B z finansową przewagą

Dane z ofert pracy w branży IT na 2025 rok pokazują przewagę finansową kontraktów B2B nad umowami o pracę, choć skala różnic zależy od doświadczenia.

Juniorzy na B2B zarabiali średnio 9 020 zł netto, podczas gdy na umowie o pracę 8 000 zł brutto. Z kolei specjaliści mid-level na kontraktach zarobili średnio 18 900 zł, na umowie o pracę 15 000 zł. Seniorzy zarabiali około 24 780 zł na B2B i 21 573 zł na umowie o pracę.

W 2025 r. 62,5 proc. specjalistów odnotowało wzrost wynagrodzenia, 5,8 proc. zanotowało spadek, podczas gdy 31,7 proc. nie odczuło zmian. Wśród tych, którzy otrzymali podwyżkę, najczęstsza była skala wzrostu 6-10 proc. (29 proc. specjalistów). 23 proc. otrzymało podwyżki przekraczające 20 proc. aktualnego wynagrodzenia.

Powrót do "rynku pracownika"

"2025 rok nie jest powrotem do rynku pracownika z czasów boomu, ale momentem wejścia w bardziej dojrzałą fazę - to rynek ostrożny, oparty na danych i doświadczeniu, w którym decyzje rekrutacyjne są znacznie bardziej przemyślane niż jeszcze kilka lat temu. Skończyła się era łatwych pieniędzy i masowego zatrudniania. Pracodawcy stali się zdecydowanie bardziej selektywni, ale jednocześnie wciąż poszukują wykwalifikowanych kandydatów. Konkurencja o pracę jest większa niż w latach 2021-2022, ale daleka od kryzysu – to raczej powrót do normalności" - ocenił Piotr Nowosielski, CEO portali pracy justjoin.it i rocketjobs.pl.

"Równolegle coraz mocniej utrwala się model pracy hybrydowej– to sygnał, że również branża IT, do tej pory pracująca głównie w modelu zdalnym, dostrzega zalety pracy zespołowej i kontaktów biurowych. Uważam, że trend będzie się rozwijał i coraz więcej firm, również z segmentu technologicznego, będzie wymagało choćby częściowej fizycznej obecności w biurach" - dodał.

W raporcie podano, że w 2025 r. 73 997 ofert dotyczyło pracy zdalnej, o 13 proc. więcej względem roku 2024. Rośnie jednak również znaczenie hybrydy, która odnotowała największy wzrost – liczba ogłoszeń o pracę w tym trybie wzrosła o 29 proc. (z 25 316 do 32 736). Praca stacjonarna pozostaje niszą z 3 700 ofert, co stanowi 5,65 proc. wszystkich ogłoszeń.

Z kolei dane z ankiety przeprowadzonej wśród specjalistów IT w 2025 roku pokazują, że w praktyce prawie 60 proc. specjalistów IT pracuje w pełni z domu, a 33,4 proc. wybrało model hybrydowy. Tylko 7,1 proc. pojawia się w biurze codziennie.

Raport został opracowany na podstawie analizy bazy ponad 100 tys. ofert pracy opublikowanych w 2025 roku na portalu justjoin.it, z uwzględnieniem porównania do analogicznego okresu z 2024 roku. Średnie wynagrodzenia obliczono na podstawie median zarobków w podziale na poziomy doświadczenia: junior, mid i senior. Drugi zestaw danych pochodził z badania CAWI przeprowadzonego w listopadzie i grudniu 2025 roku wśród ponad 4 400 specjalistów IT, które obejmowało m.in. pytania o realne i oczekiwane zarobki.

Autorka/Autor: jjs/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Rynek pracy
