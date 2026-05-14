Te choroby najczęściej uniemożliwiają nam pracę. Nowe dane ZUS

Najczęstszą przyczyną pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy są choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej - wynika z danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na prośbę redakcji biznesowej tvn24.pl. Na trzecim miejscu zestawienia znalazły się zaburzenia psychiczne.

Między 2022 a 2026 rokiem liczba osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy zmniejszyła się z ponad 593 tys. do około 475 tys. Równocześnie wzrosła suma wypłaconych świadczeń - z 16,1 mld w 2022 do 19,3 mld w 2025. W pierwszym kwartale roku 2026 renciści pobrali z tego tytułu już niemal 5 mld zł.

Około dwóch trzecich wszystkich nowych rent w ubiegłym roku było przyznawane z tytułu częściowej niezdolności do pracy - ponad 27 tys. względem ponad 10 tys. z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Zdecydowana większość osób, którym przyznano rentę, to mężczyźni. W 2025 roku było ich ponad 25 tys., podczas gdy kobiet ponad 14 tys.

Od 1 marca 2026 roku wartość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1978,49 zł brutto, natomiast z powodu częściowej niezdolności - 1483,87 zł brutto.

Choroby, przez które najczęściej pobierane są renty

Grupą problemów zdrowotnych, z powodu których najczęściej pobierane są renty z tytułu niezdolności do pracy, od lat są choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej. W 2022 roku było to niemal 18 proc., a w 2024 już 19,4 proc. (dane za 2025 rok będą dostępne w trzecim kwartale 2026 roku).

W 2022 roku na drugim miejscu plasowały się zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania z wynikiem 17 proc., jednak już w 2023 wyprzedziły je urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych. W 2024 stanowiły one 19,2 proc. wszystkich schorzeń, przez które pobierano renty, natomiast zaburzenia psychiczne - 16,1.

Dalej na liście od lat w tej samej kolejności występują choroby układu krążenia, układu nerwowego, nowotwory i choroby układu oddechowego.

Znaczna przewaga mężczyzn

W 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał ponad 40 tys. rent z tytułu niezdolności do pracy - o 6,8 proc. mniej niż rok wcześniej. Liczba przyznawanych świadczeń zależy w pierwszej kolejności do wieku i płci rencistów. Najwięcej decyzji w ubiegłym roku dotyczyło osób powyżej 50. roku życia, a niemal dwie trzecie nowych rencistów stanowili mężczyźni.

Jak podaje ZUS, wśród osób, którym przyznano rentę z tytułu niezdolności do pracy, przeważają mężczyźni. W 2025 roku stanowili oni 64 proc, podczas gdy kobiety jedynie 36 proc. Różnice widoczne są także w średnim wieku nowych rencistów. W przypadku mężczyzn wyniósł on 54,1 roku, a kobiet 49,5 roku.

Choroby cywilizacyjneZUSPraca
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
