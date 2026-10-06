Dla pracownika Pierwszy kwartał reformy inspekcji pracy. Ile umów zmieniono Oprac. Wiktor Knowski |

Rynek pracy. Coraz mniej wolnych wakatów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz

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Reforma Państwowej Inspekcji Pracy weszła w życie 8 lipca 2026 r. W praktyce oznacza to przede wszystkim nowe uprawnienia dla inspektorów, m.in. możliwość zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B na umowy o pracę.

Trzy miesiące reformy PIP

"Setki osób, które dotychczas pracowały na umowach śmieciowych, mają już normalne umowy o pracę, liczone nadgodziny, płatne urlopy, ochronę przed zwolnieniem "- przekazała szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w komunikacie.

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Zwróciła uwagę, że "w większości przypadków PIP nie musi prowadzić postępowań administracyjnych czy kierować sprawy do sądu. Pracodawcy po prostu wypełniają polecenia inspektorów i przywracają w swoich firmach stan zgodny z prawem. To bardzo dobra wiadomość".

MRPiPS poinformowało, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy działania PIP na nowych zasadach pracownicy złożyli 1362 skargi na nieprawidłowo stosowane kontrakty cywilnoprawne.

Setki śmieciówek zamienione na etaty

Resort przekazał, że w pierwszym kwartale funkcjonowania reformy "inspektorzy wydali 607 poleceń przekształcenia kontraktu cywilnego w etat, zrealizowanych zostało 535. Oznacza to, że 535 osób, które do niedawna pracowały na umowach śmieciowych, podpisało umowy o pracę".

MRPiPS zwróciło również uwagę, że "w dziesięciu przypadkach polecenia nie zostały wykonane, w związku z tym okręgowy inspektor pracy zdecyduje, czy w tych sprawach podjęte zostaną postępowania administracyjne, czy też skieruje pozew do sądu pracy. Wobec pozostałych nie upłynął jeszcze termin realizacji".

Obok reformy PIP znalazło się także m.in. wzmocnienie ochrony przed dyskryminacją i mobbingiem, ustawa stażowa polegająca na wliczaniu do stażu pracy okresów samozatrudnienia i świadczenia pracy na umowie-zleceniu, zmiany w przepisach o układach i porozumieniach zbiorowych oraz przejrzystość w rekrutacjach. Resort prowadzi także pilotaż skrócenia czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia, realizowany w tym roku w kilkudziesięciu firmach i instytucjach w Polsce.