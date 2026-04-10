Apel szefa Państwowej Inspekcji Pracy. Skargi powinny poczekać

Szłapka o przyjętym przez rząd nowym projekcie reformy PIP

Chodzi o reformę Państwowej Inspekcji Pracy, która przez kilka miesięcy była przedmiotem rządowego sporu. Prezydent Karol Nawrocki podpisał w minionym tygodniu uchwaloną przez Sejm finalną wersję i skierował ją do następczej oceny Trybunału Konstytucyjnego. Pierwotna budziła obawy przed nadmierną ingerencją państwa.

Jak wyjaśnił Stanecki, przepisy zaczną obowiązywać od 8 lipca 2026 r.

Reforma nadaje PIP uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę. Przeprowadzenie jej było jednym z kamieni milowych, niezbędnych do wypłaty dalszych transz pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.

Stanecki: mam nadzieję, że zgodzą się na zawieszenie postępowania

Szef PIP wyjaśnił, że urząd musi "te skargi rozpatrzeć w ciągu 30 dni, czyli na dotychczasowych zasadach, które nie przewidują na przykład możliwości wydania przez inspektora polecenia zamiany takiego kontraktu w etat".

- Będzie to możliwe dopiero za trzy miesiące, po wejściu nowelizacji w życie. Poinformujemy o tym skarżących i mam nadzieję, że zgodzą się na zawieszenie postępowania do momentu zmiany przepisów - powiedział.

Zaznaczył także, że "najbliższe trzy miesiące to dobry moment dla przedsiębiorców, aby przed wejściem w życie nowych regulacji przeanalizowali poprawność polityki stosowania przez nich kontraktów cywilnoprawnych".

🎯 Od 8 lipca 2026 r. zaczną obowiązywać przepisy, które wprowadzają nowy tryb przekształcania kontraktów cywilnoprawnych zawartych w miejsce umów o pracę. Zobacz apel Głównego Inspektora Pracy, a więcej informacji znajdziesz tu👉https://t.co/FNNXoEhwYZ pic.twitter.com/AAWIN35s9s — Główny Inspektorat Pracy (@pipgip) April 10, 2026 Rozwiń

Nowe uprawnienie dla PIP

Regulacje przygotowane w MRPiPS zakładają, że inspektor pracy w razie stwierdzenia nieprawidłowości będzie wydawał polecenie stronom, a więc pracodawcy i pracownikowi, zawarcia umowy o pracę albo ukształtowania stosunku prawnego tak, żeby nie było zastrzeżeń co do jego treści.

Po decyzji inspektora, strony będą mogły zawrzeć umowę o pracę. Jeżeli polecenie zostanie prawidłowo wykonane, wówczas postępowanie zostanie zakończone. Jeśli nie, okręgowy inspektor pracy będzie mógł wydać decyzję stwierdzającą istnienie stosunku pracy lub skierować powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy, w szczególności w sytuacji, gdy konieczne będzie ustalenie stosunku pracy z mocą wsteczną.

Stronom będzie przysługiwała możliwość odwołania się do sądów pracy. Decyzja okręgowego inspektora pracy stanie się wykonalna z dniem upływu terminu do wniesienia odwołania albo z dniem prawomocnego orzeczenia sądu. Nowela nie wprowadza rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji.

