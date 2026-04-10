Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Dla pracownika

Apel szefa Państwowej Inspekcji Pracy. Skargi powinny poczekać

|
praca, biuro, open space
Szłapka o przyjętym przez rząd nowym projekcie reformy PIP
Źródło: TVN24
Apeluję o wstrzymanie się do 8 lipca ze składaniem skarg na niezgodne z prawem zastosowanie kontraktów cywilnoprawnych - przekazał Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki na portalu X oraz na stronie instytucji. Wyjaśnił także powód takiej prośby.

Chodzi o reformę Państwowej Inspekcji Pracy, która przez kilka miesięcy była przedmiotem rządowego sporu. Prezydent Karol Nawrocki podpisał w minionym tygodniu uchwaloną przez Sejm finalną wersję i skierował ją do następczej oceny Trybunału Konstytucyjnego. Pierwotna budziła obawy przed nadmierną ingerencją państwa.

Jak wyjaśnił Stanecki, przepisy zaczną obowiązywać od 8 lipca 2026 r.

Reforma nadaje PIP uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę. Przeprowadzenie jej było jednym z kamieni milowych, niezbędnych do wypłaty dalszych transz pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.

Prezydent zadecydował w sprawie reformy Państwowej Inspekcji Pracy
Dowiedz się więcej:

Prezydent zadecydował w sprawie reformy Państwowej Inspekcji Pracy

Prawo

Stanecki: mam nadzieję, że zgodzą się na zawieszenie postępowania

Szef PIP wyjaśnił, że urząd musi "te skargi rozpatrzeć w ciągu 30 dni, czyli na dotychczasowych zasadach, które nie przewidują na przykład możliwości wydania przez inspektora polecenia zamiany takiego kontraktu w etat".

- Będzie to możliwe dopiero za trzy miesiące, po wejściu nowelizacji w życie. Poinformujemy o tym skarżących i mam nadzieję, że zgodzą się na zawieszenie postępowania do momentu zmiany przepisów - powiedział.

Zaznaczył także, że "najbliższe trzy miesiące to dobry moment dla przedsiębiorców, aby przed wejściem w życie nowych regulacji przeanalizowali poprawność polityki stosowania przez nich kontraktów cywilnoprawnych".

Nowe uprawnienie dla PIP

Regulacje przygotowane w MRPiPS zakładają, że inspektor pracy w razie stwierdzenia nieprawidłowości będzie wydawał polecenie stronom, a więc pracodawcy i pracownikowi, zawarcia umowy o pracę albo ukształtowania stosunku prawnego tak, żeby nie było zastrzeżeń co do jego treści.

Po decyzji inspektora, strony będą mogły zawrzeć umowę o pracę. Jeżeli polecenie zostanie prawidłowo wykonane, wówczas postępowanie zostanie zakończone. Jeśli nie, okręgowy inspektor pracy będzie mógł wydać decyzję stwierdzającą istnienie stosunku pracy lub skierować powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy, w szczególności w sytuacji, gdy konieczne będzie ustalenie stosunku pracy z mocą wsteczną.

Stronom będzie przysługiwała możliwość odwołania się do sądów pracy. Decyzja okręgowego inspektora pracy stanie się wykonalna z dniem upływu terminu do wniesienia odwołania albo z dniem prawomocnego orzeczenia sądu. Nowela nie wprowadza rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Państwowa Inspekcja PracyUmowa o pracę
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Kluczowy tydzień na nowojorskim parkiecie. Raporty kwartalne amerykańskich banków
Rynki
stacja benzynowa aral shutterstock_2753004233_1
Spór w niemieckim rządzie. Propozycja ulgi dla osób dojeżdżających do pracy
Ze świata
Protesty w Irlandii (10.04.2026)
Setki stacji bez paliwa. Kraj "na krawędzi"
Ze świata
shutterstock_2400636179
Śledztwo wobec OpenAI. Prokuratora sprawdza ChatGPT przed IPO
Tech
Lotnisko na Okęciu
Ostrzeżenie przed brakami paliwa dla samolotów. "W ciągu następnych trzech tygodni"
Turystyka
Ciężarówki
Coraz więcej towarów z Dalekiego Wschodu trafia do Europy przez Polskę
Z kraju
porsche taycan - Nikita Volodko shutterstock_2582186949
Dostawy Porsche spadają. Firma zapowiada cięcia kosztów i nowe modele
Moto
Chicago USA ludzie ulica tłum przechodnie
Inflacja w USA szybuje. Dane za marzec
Ze świata
Andrzej Domański
Indeks WIG z rekordem. Minister finansów komentuje
Z kraju
big tech
UE z rekordowymi karami dla Big Techów. Napięcia z USA rosną
Tech
Biały Dom
"Korupcja i wykorzystywanie luk prawnych kwitną". Ostrzeżenie dla urzędników
Ze świata
Statek zacumowany u wybrzeżu Dubaju
20 tysięcy osób w sytuacji bez wyjścia. "Staje się to niemożliwe"
Ze świata
Scott Bessent i Jerome Powell
Pilne spotkanie z szefami banków w Waszyngtonie. Ostrzeżenie przed nowym narzędziem
Tech
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Ceny paliw w sobotę. Są nowe stawki
Pieniądze
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Zator w Zatoce. Taki jest efekt rozejmu
Ze świata
choroba chora kobieta katar przeziebienie shutterstock_2387459481
Nowe zasady kontroli L4
Dla pracownika
faktury shutterstock_2205886299
KSeF "bez konsekwencji" na dłużej? Minister komentuje
Pieniądze
Warszawa. Widok na centrum miasta
Tego nie było od 18 lat. "Eksplozja popytu"
Nieruchomości
Teheran, Iran. Wojna z USA i Izraelem
Kolejny cios na rynku ropy
Rynki
Samoloty Lufthansy, lotnisko we Frankfurcie
Tysiące strajkujących, setki odwołanych lotów
Turystyka
Donald Trump
Trump grzmi. "Nie taka jest nasza umowa"
Ze świata
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2602306775
Duża zmiana. Ceny paliw dziś
Rynki
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
Utrata pracy przez AI oznacza nie tylko niższe zarobki
Dla pracownika
Teheran, Iran
Długofalowe skutki wojny. Prognozy dla globalnej gospodarki w dół
Ze świata
Na Wall Street odnotowano ostre spadki po ogłoszeniu ceł przez Trumpa
Zapowiedź nowego modelu AI wywołuje przecenę na amerykańskiej giełdzie
Tech
Berlin
Masowa upadłość firm u naszego sąsiada. Najgorszy wynik od 2005 roku
Ze świata
shutterstock_2451246091
Wyższe opłaty za bagaż i mniej udogodnień. Linie lotnicze reagują na wzrost cen
Ze świata
shutterstock_2491707351_1
Można zostać bez pieniędzy. "Bardzo dużo czerwonych flag"
Maja Piotrowska
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Spadek prognozowanych cen ropy. Goldman Sachs reaguje na zawieszenie broni
Rynki

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica