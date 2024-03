Tyle wyniosły przeciętne zarobki w lutym

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2024 roku wyniosło 7978,99 zł brutto - poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny (GUS). Oznacza to wzrost o 12,9 procent rok do roku i wzrost o 2,7 procent w porównaniu do stycznia. Zatrudnienie w tym sektorze spadło w ujęciu rocznym o 0,2 procent i wyniosło nieco ponad 6,5 miliona etatów.

Dane dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza dziewięć osób.

Wynagrodzenie i zatrudnienie - luty 2024

GUS podał, że w lutym br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie w stosunku do stycznia o 2,7 proc..

"Wzrost ten spowodowany był m.in. podwyżką wynagrodzeń, wypłatami premii w tym premii rocznych, nagród jubileuszowych, wypłatami z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń)" - czytamy w komunikacie.

Urząd zwrócił uwagę, że od stycznia br. ustawowe minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 4242 zł, czyli o 17,8 proc. względem ostatniego wzrostu w lipcu 2023 roku, kiedy to wynosiło 3600 zł. W ocenie GUS to miało też wpływ na zmiany przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. wyniosło 6,510 mln etatów. Przeciętne zatrudnienie spadło o 0,1 proc. względem stycznia 2024 roku i 0,2 proc. rok do roku.

PAP/Mateusz Krymski

Wzrost przebił oczekiwania

Ekonomiści mBanku zwrócili uwagę, że "płace w lutym wzrosły o 12,9 proc. bijąc konsensus na głowę". Konsensus rynkowy, czyli mediana prognoz analityków, zakładał wzrost o 11,3 proc.. W ocenie przedstawicieli tego banku "zatrudnienie idzie drogą z 2023 roku".

Rozwiń

O niespodziance napisał też Bartosz Sawicki, analityk rynków finansowych w Cinkciarz. "W lutym dynamika wynagrodzeń ponownie znacznie przewyższyła prognozy przyspieszając z 12,8 do 12,9 proc. r/r. Płace w ujęciu realnym osiągnęły tym samym dwucyfrową dynamikę. Potwierdza to scenariusz krzepnięcia konsumpcji przy braku przestrzeni do obniżek stóp przez RPP" - zwrócił uwagę.

Rozwiń

Polski Instytut Ekonomiczny ocenił, że "rynek pracy pozostał w lutym w bardzo dobrej kondycji".

"Wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw poprawił się z 12,8 do 12,9 proc. r/r. Ze względu na szybki spadek inflacji siła nabywcza tych pensji jest obecnie ok. 10 proc. wyższa niż przed rokiem – to najlepszy wynik od ponad 10 lat. Podobnie rekordowa jest dynamika płacy minimalnej" - napisali analitycy think tanku związanego z kancelarią premiera. Jak podkreślili "zatrudnienie nie zmieniło się istotnie".

Rozwiń

Autorka/Autor:mb/ToL

Źródło: tvn24.pl