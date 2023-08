Tyle wyniosły przeciętne zarobki w lipcu

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2023 roku wyniosło 7485,12 zł brutto - poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Oznacza to wzrost o 10,4 procent rok do roku. Zatrudnienie w tym sektorze wzrosło w ujęciu rocznym o 0,1 procent i wyniosło ponad 6,51 miliona etatów.

Dane dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza dziewięć osób. GUS podał w poniedziałkowym komunikacie, że w lipcu 2023 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się nominalnie w stosunku do czerwca, czyli miesiąc do miesiąca, o 2,0 proc.

Przeciętne wynagrodzenie brutto - lipiec 2023

Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano prawie we wszystkich sekcjach, z czego największy w sekcji "Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo" (o 51,6 proc.) oraz w sekcji "Górnictwo i wydobywanie" (o 32,3 proc.).

W lipcu 2023 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6513,7 tys. etatów. Oznacza to, że pozostało na poziomie zbliżonym do odnotowanego miesiąc wcześniej.

Rynek pracy w Polsce - komentarze

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) zwrócił uwagę, że "w lipcu tempo wzrostu wynagrodzeń spowolniło z 11,9 do 10,4 proc.". "Średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 7485 złotych. Na wynikach ciążył spadek wynagrodzeń w górnictwie i energetyce. Nisko rosły też pensje rolników i leśników" - czytamy we wpisie PIE w serwisie X (dawniej Twitter).

Obniżyła się też dynamika zatrudnienia - z 0,2 proc. do 0,1 proc. rok do roku. "Liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw nieznacznie wzrosła do poziomu 6,51 mln. Niższy wzrost zatrudnienia to efekt ograniczania rekrutacji. Stopa bezrobocia pozostaje niska" - dodali analitycy.