Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Dla pracownika

Rząd szykuje rewolucję. "To jest niedopuszczalne"

biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Główny Inspektor Pracy o nakazie zamiany umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę
Źródło: TVN24 BiS
Nie zamierzamy likwidować umów cywilnoprawnych, lecz chcemy walczyć z nadużyciami - podkreślił główny inspektor pracy Marcin Stanecki, nawiązując do projektu reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Przypomniał również, że umowa o pracę nie jest nagrodą za to, że dobrze pracujemy, lecz podstawowym prawem pracownika.

Na początku grudnia Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Regulacja, która w niedługim czasie ma być przedmiotem obrad rządu, zakłada m.in. umożliwienie okręgowym inspektorom zmiany umowy o dzieło, umowy zlecenia czy B2B (firma-firma) na umowy o pracę decyzją administracyjną.

Obecnie inspektor może skierować wystąpienie lub wydać polecenie w sprawie zmiany podstawy prawnej świadczenia pracy ewentualnie skierować sprawę do sądu pracy.

"Chcemy walczyć z nadużyciami"

Szef Państwowej Inspekcji Pracy wyjaśnił, że zmiany wynikające z reformy są potrzebne i długo oczekiwane. Jak stwierdził, możliwość umów da inspekcji skuteczne narzędzie do walki z patologiami.

– Ciągle podkreślam, że my nie chcemy likwidować polskiej przedsiębiorczości, nie chcemy likwidować umów cywilnoprawnych, chcemy walczyć z nadużyciami – powiedział.

Reforma, szczególnie punkt dotyczący możliwości przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę, wzbudza szerokie dyskusje. Przeciwko tej zmianie opowiadają się przedsiębiorcy, bronią jej związki zawodowe.

Tragiczny przykład

Szef PIP przyznał, że jest zaskoczony nieufnością do Państwowej Inspekcji Pracy. Wskazał, że potrzebna jest edukacja w tym zakresie, dlatego w przyszłym roku w każdym okręgu będzie konferencja poświęcona zatrudnieniu na podstawie umów cywilnoprawnych, planowana jest też akcja informacyjno-edukacyjna.

– Ostatnio na terenie jednego z naszych okręgów doszło do śmiertelnego wypadku przy pracy, któremu uległ wykonawca dzieła. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wykonywał prace niebezpieczne w zamkniętej przestrzeni, co doprowadziło do zatrucia gazem. Gdyby był na etacie, zastosowanie miałyby wszelkie przepisy ochronne, jakie powinny być przestrzegane w przypadku takich prac. Przewidują one przede wszystkim obowiązek wykonywania takich prac w dwuosobowym zespole – wyjaśnił Stanecki.

Podkreślił, że gdyby ktoś czuwał nad tym pracownikiem, prawdopodobnie nie doszłoby do tragedii, bo w momencie zasłabnięcia natychmiast powinna pojawić się pomoc.

Czytaj też: Szykuje się rewolucja na rynku pracy

Umowy śmieciowe a ochrona pracowników

Szef PIP zwrócił uwagę, że w przypadku zatrudnionego na umowie o dzieło nie ma ubezpieczenia, więc rodzina nie ma co liczyć na świadczenia należne po wypadku przy pracy.

– Podaję ten tragiczny przykład, aby uświadomić wszystkim krytykom reformy, że nasze nowe uprawnienia do przekształcania kontraktów cywilnoprawnych na etaty mają także służyć przeciwdziałaniu takim tragicznym wypadkom. Pracownicy mają większą ochronę przewidzianą w przepisach i przedsiębiorcy powinni tego przestrzegać – powiedział główny inspektor pracy.

Wskazał przy tym, że inspekcja nie wyda decyzji w przypadku wątpliwości, bo rozstrzyganie kwestii spornych jest zadaniem dla sądów pracy.

Stanecki zaznaczył, że na etapie konsultacji projekt został uzupełniony o kompromisy dotyczące najbardziej krytykowanych przez biznes rozwiązań. Stanecki wskazał, że decyzja inspektora nie będzie wydawana wstecz, nie będzie też rygoru jej natychmiastowej wykonalności.

– Wiele osób zapomina jednak, że najważniejsza będzie nie sama decyzja administracyjna, tylko jej rekontrola, czyli weryfikacja, czy podmiot do decyzji się dostosował. My takich nakazów możemy wydać milion, ale musimy potem sprawdzić, czy one zostały wdrożone, czyli czy pracownik został faktycznie zatrudniony na etacie, a wcześniej wysłany na badania, na szkolenia, czy wprowadzono dokumentację pracowniczą, ewidencję czasu pracy, plan urlopów, czy ta osoba ma zapewnione odpowiednie warunki BHP – zauważył szef PIP.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Projekt reformy rynku pracy przyjęty. Inspektorzy będą walczyli z "patologiami"

Projekt reformy rynku pracy przyjęty. Inspektorzy będą walczyli z "patologiami"

Ważna zmiana w sprawie pensji. "Nie dowiemy się, ile zarabia nasz kolega z pracy"

Ważna zmiana w sprawie pensji. "Nie dowiemy się, ile zarabia nasz kolega z pracy"

Z kraju

"Niedopuszczalna" sytuacja w sprawie etatów

Wyjaśnił, w jakich sytuacjach PIP nie będzie zmieniała umów cywilnoprawnych.

– Na pewno chodzi o czynności krótkotrwałe, doraźne. Nie ma obowiązku, żeby na skoszenie trawnika zawierać umowę o pracę. Jeżeli ktoś przychodzi na dosłownie kilkanaście dni na zastępstwo, to umowa cywilnoprawna będzie miała swoje zastosowanie. Jeśli ktoś prowadzi jednoosobową działalność, ma wielu kontrahentów i nie jest uzależniony ekonomicznie od jednej firmy, to też nie będziemy tego kwestionować – powiedział.

Jak wskazał, chodzi o takie sytuacje, gdy ktoś miał dotychczas umowę o pracę, a pod naciskami pracodawcy musi przejść na jednoosobową działalność, bo inaczej straci źródło utrzymania siebie i swojej rodziny.

– To jest dla mnie rażące obejście przepisów, zwłaszcza że bardzo często po stronie pracodawców decyduje o tym zwykła chęć zwiększenia zysków. Podam też inny przykład, który mnie osobiście bardzo bulwersuje. Jeden z pracodawców deklarował, że daje na 12 miesięcy umowę zlecenie, na próbę. Jak ktoś się przez 12 miesięcy sprawdzi, to może w nagrodę dostanie umowę o pracę. To jest niedopuszczalne. Umowa o pracę nie jest nagrodą za to, że dobrze pracujemy. To podstawowe prawo pracownika – podkreślił Stanecki.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Państwowa Inspekcja PracyUmowa o dziełoUmowa o pracę
Zobacz także:
Protesty w Iranie przeciwko wysokiej inflacji
Ceny szybują, handlarze zamykają sklepy. Prezydent zabrał głos
Prezydent USA Donald Trump
Trump: chętnie bym go zwolnił
Górnicy opuszczają Kopalnię Węgla Kamiennego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach
Protest górników. Jest porozumienie
Z kraju
Autostrada
Setki kilometrów nowych dróg. Plany drogowców
Z kraju
shutterstock_2564282247
Dają dwa miliony rocznie. Jest jednak haczyk
shutterstock_2594645557
Tak się zmieni latanie w przyszłym roku
Turystyka
elektrownia Konin, ZE PAK
Trzęsienie we władzach ZE PAK. Odchodzi Walendziak, przychodzi Grad
Z kraju
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Na granicy wydolności. Europejczycy widzą wielki problem, Polacy również
Dla seniora
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Szkoda miała wynieść ponad 13 milionów złotych. Resort składa zawiadomienie do prokuratury
Z kraju
shutterstock_2517258633
Odwołano setki lotów, utrudnienia dla ponad 100 tysięcy pasażerów
Wybrano przebieg Drogi Czerwonej
Wybrano przebieg Drogi Czerwonej
Moto
Rozansko (3)
Nowe złoże gazu. Rusza wydobycie
Z kraju
shutterstock_2556416827
Przerwa w realizacji przelewów. Ważny komunikat
Pieniądze
shutterstock_2366570131
Zapłacą więcej. "Bezprecedensowa" skala
Turystyka
Kiruna liczy około 18 tysięcy mieszkańców
Szwedzi przenoszą całe miasto. "Budynek po budynku"
shutterstock_2549548975
Szóstka w Lotto Plus. Tu padła wygrana
Pieniądze
shutterstock_2318800287
Cena poszybowała. Musk komentuje
shutterstock_2530686955
Będą walczyć z "niewystarczającą turystyką". Zapowiedź ministry
praca biuro shutterstock_2572543283
Ważna zmiana w sprawie pensji. "Nie dowiemy się, ile zarabia nasz kolega z pracy"
Z kraju
Radosław Sikorski
"Wszystkie pensje zostaną przewalutowane na euro". Wicepremier zabrał głos
Z kraju
shutterstock_1986360074
Domy w Abu Zabi i Dubaju. Rośnie bańka?
Alicja Skiba, Katarzyna Korzeniowska
shutterstock_2411641979
Nowe największe miasto świata. "Sygnał alarmowy dla rządu"
shutterstock_2505463005
To powoli "staje się najdroższą ofertą na rynku". Ostrzeżenie
Z kraju
RZYM SIERPIEŃ 26 2024 NAD TURYSTYKĄ. ULICA W ZABYTKOWYM CENTRUM Z TURYSTAMI I STOLIKAMI RESTAURACYJNYMI ludzie turyści tłum w stolicy Włoch
Nowa era podróżowania. Pięć trendów w turystyce
Turystyka
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Stopy procentowe w dół. Raty części kredytów ani drgną
Pieniądze
shutterstock_2713255203
"Polska opiekunka" i ogromny problem w Niemczech
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Dzień podwyżki dla setek tysięcy osób
Pieniądze
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Duża kumulacja w Lotto
Pieniądze
Książkowe podsumowanie roku 2025
Jest branża, w której zarobki przestały być tematem tabu
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
Kunming Chiny metro smartfon shutterstock_1018726783
Atak na wielką platformę, użytkownicy zobaczyli treści dla dorosłych. "Co się stało?"
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica