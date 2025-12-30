Rząd szykuje rewolucję. "To jest niedopuszczalne"

Główny Inspektor Pracy o nakazie zamiany umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę Źródło: TVN24 BiS

Na początku grudnia Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Regulacja, która w niedługim czasie ma być przedmiotem obrad rządu, zakłada m.in. umożliwienie okręgowym inspektorom zmiany umowy o dzieło, umowy zlecenia czy B2B (firma-firma) na umowy o pracę decyzją administracyjną.

Obecnie inspektor może skierować wystąpienie lub wydać polecenie w sprawie zmiany podstawy prawnej świadczenia pracy ewentualnie skierować sprawę do sądu pracy.

"Chcemy walczyć z nadużyciami"

Szef Państwowej Inspekcji Pracy wyjaśnił, że zmiany wynikające z reformy są potrzebne i długo oczekiwane. Jak stwierdził, możliwość umów da inspekcji skuteczne narzędzie do walki z patologiami.

– Ciągle podkreślam, że my nie chcemy likwidować polskiej przedsiębiorczości, nie chcemy likwidować umów cywilnoprawnych, chcemy walczyć z nadużyciami – powiedział.

Reforma, szczególnie punkt dotyczący możliwości przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę, wzbudza szerokie dyskusje. Przeciwko tej zmianie opowiadają się przedsiębiorcy, bronią jej związki zawodowe.

Tragiczny przykład

Szef PIP przyznał, że jest zaskoczony nieufnością do Państwowej Inspekcji Pracy. Wskazał, że potrzebna jest edukacja w tym zakresie, dlatego w przyszłym roku w każdym okręgu będzie konferencja poświęcona zatrudnieniu na podstawie umów cywilnoprawnych, planowana jest też akcja informacyjno-edukacyjna.

– Ostatnio na terenie jednego z naszych okręgów doszło do śmiertelnego wypadku przy pracy, któremu uległ wykonawca dzieła. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wykonywał prace niebezpieczne w zamkniętej przestrzeni, co doprowadziło do zatrucia gazem. Gdyby był na etacie, zastosowanie miałyby wszelkie przepisy ochronne, jakie powinny być przestrzegane w przypadku takich prac. Przewidują one przede wszystkim obowiązek wykonywania takich prac w dwuosobowym zespole – wyjaśnił Stanecki.

Podkreślił, że gdyby ktoś czuwał nad tym pracownikiem, prawdopodobnie nie doszłoby do tragedii, bo w momencie zasłabnięcia natychmiast powinna pojawić się pomoc.

Umowy śmieciowe a ochrona pracowników

Szef PIP zwrócił uwagę, że w przypadku zatrudnionego na umowie o dzieło nie ma ubezpieczenia, więc rodzina nie ma co liczyć na świadczenia należne po wypadku przy pracy.

– Podaję ten tragiczny przykład, aby uświadomić wszystkim krytykom reformy, że nasze nowe uprawnienia do przekształcania kontraktów cywilnoprawnych na etaty mają także służyć przeciwdziałaniu takim tragicznym wypadkom. Pracownicy mają większą ochronę przewidzianą w przepisach i przedsiębiorcy powinni tego przestrzegać – powiedział główny inspektor pracy.

Wskazał przy tym, że inspekcja nie wyda decyzji w przypadku wątpliwości, bo rozstrzyganie kwestii spornych jest zadaniem dla sądów pracy.

Stanecki zaznaczył, że na etapie konsultacji projekt został uzupełniony o kompromisy dotyczące najbardziej krytykowanych przez biznes rozwiązań. Stanecki wskazał, że decyzja inspektora nie będzie wydawana wstecz, nie będzie też rygoru jej natychmiastowej wykonalności.

– Wiele osób zapomina jednak, że najważniejsza będzie nie sama decyzja administracyjna, tylko jej rekontrola, czyli weryfikacja, czy podmiot do decyzji się dostosował. My takich nakazów możemy wydać milion, ale musimy potem sprawdzić, czy one zostały wdrożone, czyli czy pracownik został faktycznie zatrudniony na etacie, a wcześniej wysłany na badania, na szkolenia, czy wprowadzono dokumentację pracowniczą, ewidencję czasu pracy, plan urlopów, czy ta osoba ma zapewnione odpowiednie warunki BHP – zauważył szef PIP.

"Niedopuszczalna" sytuacja w sprawie etatów

Wyjaśnił, w jakich sytuacjach PIP nie będzie zmieniała umów cywilnoprawnych.

– Na pewno chodzi o czynności krótkotrwałe, doraźne. Nie ma obowiązku, żeby na skoszenie trawnika zawierać umowę o pracę. Jeżeli ktoś przychodzi na dosłownie kilkanaście dni na zastępstwo, to umowa cywilnoprawna będzie miała swoje zastosowanie. Jeśli ktoś prowadzi jednoosobową działalność, ma wielu kontrahentów i nie jest uzależniony ekonomicznie od jednej firmy, to też nie będziemy tego kwestionować – powiedział.

Jak wskazał, chodzi o takie sytuacje, gdy ktoś miał dotychczas umowę o pracę, a pod naciskami pracodawcy musi przejść na jednoosobową działalność, bo inaczej straci źródło utrzymania siebie i swojej rodziny.

– To jest dla mnie rażące obejście przepisów, zwłaszcza że bardzo często po stronie pracodawców decyduje o tym zwykła chęć zwiększenia zysków. Podam też inny przykład, który mnie osobiście bardzo bulwersuje. Jeden z pracodawców deklarował, że daje na 12 miesięcy umowę zlecenie, na próbę. Jak ktoś się przez 12 miesięcy sprawdzi, to może w nagrodę dostanie umowę o pracę. To jest niedopuszczalne. Umowa o pracę nie jest nagrodą za to, że dobrze pracujemy. To podstawowe prawo pracownika – podkreślił Stanecki.

