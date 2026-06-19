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Dla pracownika

PPK do zmiany? "Tutaj jest jeszcze duża praca do wykonania"

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pieniądze portfel złotówki
PPK zmieniają w dodatek do pensji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Rząd w najbliższym czasie przyjrzy się Pracowniczym Planom Kapitałowym. Prezes PFR TFI Piotr Dmuchowski przekazał, jakie zmiany są brane pod uwagę. - Kiedy pracodawcy będą pozytywnie podchodzić do PPK, to partycypacja nadal może znacząco rosnąć - przekazał.

Na koniec maja łączna wartość aktywów netto Pracowniczych Planów Kapitałowych wyniosła 52,78 mld zł, co oznacza wzrost o 2,45 mld zł w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Partycypacja w PPK wzrosła na koniec maja do 60,75 proc., a liczba aktywnych rachunków do 5,42 mln.

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Przegląd Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zgodnie z ustawą o PPK przegląd zasad i działania programu przez rząd następuje co najmniej raz na cztery lata - najbliższy termin przypada na grudzień 2026 roku.

- Położyłbym większy nacisk na dalsze zwiększanie partycypacji. Tym, co przekonuje do udziału w ­PPK, jest na pewno stabilność systemu, pozytywne doświadczenie uczestników oraz wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusze zdefiniowanej daty - powiedział prezes PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (PFR TFI) Piotr Dmuchowski.

Zaznaczył jednak, że "oczywiście wyniki historyczne nigdy nie są gwarancją przyszłych zwrotów, ale widać, że program jest dobrze skonstruowany w kwestii dopasowania do wieku uczestnika". Portfele naprawdę dobrze się zachowały w czasach bardzo dużych turbulencji rynkowych - stwierdził.

- Sukces poprzedniego autozapisu PPK (w 2023 r. - red.) pokazał, że ten mechanizm zwiększa partycypację dosyć znacząco. W mojej ocenie skrócenie tego okresu z czterech do np. trzech lat nie jest znaczącą ingerencją w program i może zwiększyć częstotliwość podjęcia decyzji o powrocie do aktywnego udziału w PPK - ocenił.

Dodał, że "wprowadzanie bardzo radykalnych zmian nie byłoby dobrym kierunkiem". - Bardziej chodzi o to, żeby ludzi przekonywać do programu, pokazywać im korzyści i z czasem partycypacja i tak będzie się budowała, ponieważ dobrowolność PPK jest zaletą programu samą w sobie - powiedział.

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Prezes PFR TFI: udział nadal może znacząco rosnąć

Według Dmuchowskiego dużą zaletą programu jest swoboda uczestnika, m.in. w zakresie możliwości zmiany alokacji aktywów do funduszu z inną datą docelową czy wypłaty środków.

- W tym aspekcie myślę, że absolutnie żadnych zmian byśmy sobie nie życzyli - zaznaczył.

W ramach zwiększania uczestnictwa w PPK zdaniem Dmuchowskiego warto przekonywać również pracodawców, aby traktowali program jako atrakcyjny benefit dla pracownika.

- Tutaj jest jeszcze duża praca do wykonania dla całego rynku, też dla Portalu PPK. Z naszego doświadczenia widzimy, że kiedy pracodawcy będą pozytywnie podchodzić do PPK, to partycypacja nadal może znacząco rosnąć - powiedział prezes PFR TFI.

Wysokość wpłaty w ramach PPK do podniesienia?

Obecnie uczestnicy PPK co miesiąc, co do zasady, przeznaczają na program 2 proc. swojego wynagrodzenia (wpłata podstawowa) z możliwością wpłaty dodatkowej - również do 2 proc. (łącznie do 4 proc.). Wpłata podstawowa pracodawcy to 1,5 proc., a dodatkowa do 2,5 proc. (łącznie do 4 proc.).

W ocenie Dmuchowskiego do rozważenia jest zwiększenie maksymalnej stawki wpłaty odprowadzanej przez pracownika, np. do 6-8 proc., w ramach wpłaty dodatkowej.

- Jeżeli pracownik chciałby oszczędzać więcej w ramach PPK, mógłby w bardzo prosty sposób zwiększyć kwotę swojej wpłaty, zachowując jednocześnie możliwość zmiany w każdej chwili. Podniesienie limitu mogłoby tylko uatrakcyjnić PPK dla takich oszczędzających - stwierdził Dmuchowski.

Również po stronie pracodawcy zwiększenie limitu wpłaty dodatkowej powyżej 4 proc. byłoby możliwe do wdrożenia. - Trudno powiedzieć, jak wiele firm skorzystałoby z tej możliwości, zwłaszcza że mają one do dyspozycji także inne produkty emerytalne, jak PPO (Pracownicze Plany Oszczędnościowe), czy PPE - dodał.

Jedna z podstawowych zalet PPK

Prezes PFR TFI odniósł się także do możliwości wycofywania zgromadzonych pieniędzy. - Jedną z głównych zalet programu jest możliwość wycofywania środków, która nie jest obarczona sankcją. Gdyby pojawiły się ciekawe propozycje nagradzania za lojalność czy utrzymywanie środków, to pewnie byłyby one warte przemyślenia - zaznaczył.

Dodał także, że waloryzacja albo zwiększanie dopłat od państwa w zależności od długości pozostania w programie byłoby dosyć znaczącą ingerencją, a PPK nie ma aż tak długiej historii, aby należało dokonywać w nim większych zmian od tej strony.

Na rachunek uczestnika PPK trafią dopłaty od państwa: jednorazowa wpłata powitalna (250 zł) i dopłaty roczne (240 zł).

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, zostały utworzone w celu systematycznego oszczędzania przez pracowników. PPK obejmowani są pełnoletni zatrudnieni pracujący na umowy, od których odprowadzane są obowiązkowe składki emerytalno-rentowe.

Środki na PPK gromadzone są ze składek odkładanych przez pracownika, pracodawcę i państwo. Kolejno są one inwestowane w fundusze inwestycyjne, które różnicują poziom ryzyka (instrumenty udziałowe vs dłużne) w zależności od wieku uczestnika - fundusze zdefiniowanej daty. Każdy uczestnik PPK automatycznie przypisywany jest do funduszu w zależności od swej daty urodzenia.

Obecnie część udziałowa środków uczestnika PPK od utworzenia funduszu do 20 lat przed ukończeniem przez niego 60 r. życia wynosi 60-80 proc. Ta część środków w PPK jest stopniowo zmniejszana (na korzyść części dłużnej) wraz z wiekiem uczestnika - do maks. 15 proc. akcji od 60 r. życia. w górę.

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Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
PPKRząd
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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