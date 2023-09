Pracownicy budżetówki domagają się podwyżek płac. - Pracownicy nigdy nie byli przez ten rząd dobrze traktowani, dlatego że ten rząd wybiera sobie ludzi tylko pod wynik wyborczy - mówiła w programie "Tak jest" w TVN24 Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych. Jej zdaniem, Prawo i Sprawiedliwość "nie szanuje sfery budżetowej, tam, gdzie ten rząd jest pracodawcą". W ocenie Piotra Ostrowskiego, przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, "to jest niesłychanie dziwne", że rząd oszczędza na administracji publicznej.

Podwyżki płac w budżetówce

Zdaniem Dorota Gardias, przewodniczącej Forum Związków Zawodowych, rząd podzielił budżetówkę, bo - zgodnie z zapowiedziami - nie wszyscy otrzymają taką samą podwyżkę. - Co innego dostała policja, nauczyciele, straż graniczna - te 12,3 procent. I dobrze. Z kolei 6,6 procent inni pracownicy. Więc podzielili budżetówkę, nie ma rozwiązań systemowych, bo gdyby zaczęto, że 12,3 (procent podwyżki) dajemy wszystkim, a nie dzielimy tych ludzi, to już by był jakiś krok systemowy - zwracała uwagę Gardias.