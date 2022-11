Najtańsze miasta do pracy zdalnej. W czołówce miejsca łatwo osiągalne z Polski

Rosnące ceny najmu nieruchomości skłaniają do szukania oszczędności. Dla osób pracujących zdalnie coraz atrakcyjniejsze staje się łączenie swojej pracy z podróżowaniem. Brytyjska firma zajmująca się ubezpieczeniami nieruchomości przeanalizowała więc dane z kilkudziesięciu państw aby sprawdzić, gdzie pracujący zdalnie znajdą najtańsze mieszkania na wynajem. W czołówce rankingu znalazło się kilka miast łatwo osiągalnych z Polski.

Pandemia COVID-19 doprowadziła do upowszechnienia się pracy zdalnej. Rosnące ceny najmu nieruchomości sprawiają tymczasem, że na popularności zyskuje zjawisko "cyfrowych nomadów" - osób, które pracują zdalnie z dala od domu łącząc to z podróżowaniem. Zjawisko to stało się na tyle znaczące, że coraz więcej państw zaczęło nawet wydawać specjalne wizy dla pracujących zdalnie obcokrajowców. Według portalu VisaGuide już ponad 40 państw oferuje wizy tego typu.

Praca zdalna - gdzie

Kluczowe znaczenie mają jednak koszty życia w danym miejscu, a zwłaszcza cena najmu mieszkania. Dlatego brytyjska firma zajmująca się ubezpieczeniami na rynku nieruchomości - CIA Landlord Insurance - postanowiła stworzyć ranking najtańszych miejsc do pracy zdalnej szukając w ten sposób odpowiedzi na pytanie gdzie "cyfrowym nomadom" najbardziej opłaca się wyjechać. Firma w październiku przeanalizowała ceny najmu niedużych mieszkań z jedną sypialnią w stolicach 37 państw na świecie, a wyniki rankingu 4 listopada opisał portal Euronews.

Zwycięzcą rankingu i najtańszym miastem pod względem zakwaterowania okazała się stolica Turcji - Ankara. Sześciomiesięczny czynsz za wynajem mieszkania z jedną sypialnią kosztuje w tym mieście średnio równowartość ok. 7 tys. złotych. Praca zdalna w Ankarze dla wielu "cyfrowych nomadów" może więc okazać się tańsza niż we własnym kraju. Turcja nie oferuje specjalnych wiz dla osób chcących pracować w niej zdalnie, można jednak aplikować o wizy turystyczne lub prawo pobytu.

Inaczej sytuacja przedstawia się w Bogocie, która ze średnim półrocznym kosztem wynajmu małego mieszkania na poziomie ok. 9,7 tys. złotych znalazła się na drugim miejscu zestawienia. Kolumbijski rząd wprowadził w październiku 2022 roku nowy rodzaj wizy, po uzyskaniu której osoby z zagranicy mogą pracować zdalnie w Kolumbii przez okres nawet dwóch lat. W tym przypadku znacząco wyższe mogą być jednak koszty przelotu.

Na trzecim miejscu uplasowało się inne południowoamerykańskie miasto, Santiago. Według wyliczeń CIA Landlord Insurance za pół roku wynajmu mieszkania w stolicy Chile zapłacimy średnio ok. 12 tys. złotych. Chile nie wprowadziło specjalnych wiz dla "nomadów cyfrowych", ale oferuje m.in. 90-dniowe wizy turystyczne.

Najtańsze miasta w Europie

Trzy kolejne miejsca w rankingu najtańszych miast do pracy zdalnej zajęły natomiast europejskie metropolie. Na miejscu czwartym znalazła się stolica Węgier - Budapeszt, w którym za półroczny wynajem mieszkania z jedną sypialnią zapłacić trzeba średnio ok. 12,4 tys. zł. Na miejscu piątym znalazła się stolica Łotwy - Ryga, ze średnim półrocznym kosztem wynajmu wynoszącym również około 12,4 tys. zł. Na miejscu szóstym znalazła się z kolei stolica Grecji - Ateny. W tym słonecznym i pełnym zabytków mieście półroczny wynajem jednopokojowego mieszkania wynosi średnio ok. 13,8 tys. zł.

Na kolejnych miejscach rankingu najtańszych miast do pracy zdalnej również znalazły się stolice z Europy. Na miejscu siódmym słowacka Bratysława ze średnim półrocznym kosztem najmu mieszkania wynoszącym ok. 18 tys. zł, na miejscu ósmym estoński Tallin ze średnim kosztem najmu ok. 18,4 tys. zł, zaś na miejscu dziewiątym słoweńska Lublana ze średnim kosztem najmu ok. 18,7 tys. zł. Jak zwrócił uwagę portal Euronews, dodatkową zaletą Estonii może być dla "cyfrowych nomadów" zapewnianie przez to państwo bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego Internetu.

Dziesiątkę miast z najtańszymi mieszkaniami zamknęła natomiast stolica Kostaryki - San Jose. Półroczny czynsz w mieszkaniu z jedną sypialnią w tym mieście kosztuje średnio równowartość ok. 19,1 tys. złotych, a osoby pracujące zdalnie mogą ubiegać się o specjalną przeznaczoną dla nich wizę.

Najdroższym miastem w rankingu okazał się natomiast Londyn, który znalazł się na ostatnim miejscu rankingu. Średnia cena za pół roku wynajmu mieszkania z jedną sypialnią to w nim według wyliczeń firmy CIA Landlords równowartość ok. 60 tys. złotych. Oznacza to, że wynajem mieszkania w Londynie jest średnio ponad ośmiokrotnie droższy niż w Ankarze.

