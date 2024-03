"Blisko 30 milionów pracowników ma dziś powody do radości". Ministra o szykowanych zmianach

Ochrona pracowników zatrudnionych za pośrednictwem platform cyfrowych coraz bliżej - przekazała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jak wyjaśniła, unijna Rada do spraw Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów osiągnęła porozumienie w sprawie dyrektywy o pracy platformowej.

"Mamy to! Ochrona pracowników zatrudnionych za pośrednictwem platform cyfrowych coraz bliżej! Rada UE ds. Zatrudnienia, w której właśnie uczestniczę w Brukseli, osiągnęła porozumienie ws. dyrektywy, której wdrożenie pozwoli na ochronę kurierów, kierowców, osób dostarczających jedzenie czy zakupy i wielu innych branż" - napisała w mediach społecznościowych ministra rodziny.

Dodała, że "blisko 30 mln pracowników w UE ma dziś powody do radości".

Praca za pośrednictwem platform internetowych

"Praca za pośrednictwem platform internetowych to nowy sposób łączenia podaży z popytem na płatną pracę. UE chce za pomocą nowych przepisów poprawić warunki zatrudnienia osób pracujących w gospodarce zleceniowej" - wskazały na swojej stronie Rada UE i Rada Europejska.

Wyjaśniono także, że "praca platformowa to forma zatrudnienia, w ramach której organizacje lub osoby używają platformy internetowej, by dotrzeć do innych organizacji lub osób w celu rozwiązania konkretnych problemów lub wykonania konkretnych usług w zamian za opłatę".