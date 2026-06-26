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Dla pracownika

Ochrona pracowników w czasie upałów. Zwołano nadzwyczajne posiedzenie

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Praca w upale, Włochy
Praca w upały na placu budowy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Tino Romano
Projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej dotyczący bezpieczeństwa pracy w wysokich temperaturach będzie rozpatrywany w poniedziałek na specjalnym, dodatkowym posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów - przekazał resort.

Nad Polskę nadciągnęła fala upałów, która może w najbliższych dniach osiągnąć nawet 40 st. Celsjusza. Jak podkreśla szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wysokie temperatury mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Rozpatrywanie projektu na specjalnym posiedzeniu SKRM wiąże się również z tym, że pracodawcy potrzebują czasu na wdrożenie rozwiązań organizacyjnych i technicznych, które miałby on wprowadzać.

Projekt w sprawie pracy w upałach

Projekt rozporządzenia przygotowany przez MRPiPS przewiduje doprecyzowanie zasad organizacji pracy w warunkach wysokich temperatur. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie maksymalnych progów temperatury, przy których wykonywanie określonych rodzajów prac będzie czasowo wstrzymywane.

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- Prawo musi nadążać za zachodzącymi zmianami, również klimatycznymi. Dotyczy to także regulacji obejmujących nasze miejsca pracy. Potrzebujemy przepisów, które kompleksowo będą chronić pracowników przed negatywnymi skutkami wysokich temperatur. Praca musi być bezpieczna, a zdrowie i życie pracowników chronione - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

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Apel szefowej resortu

Ministerstwo przypomniało również, że już teraz na pracodawcach ciąży obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Oznacza to również konieczność odpowiedniego organizowania pracy z uwzględnieniem zmieniających się warunków jej wykonywania, w tym wysokich temperatur.

Dziemianowicz-Bąk już wcześniej zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy o podjęcie wzmożonych kontroli w czasie upałów. Ich celem ma być weryfikacja przestrzegania przez pracodawców obowiązków związanych z ochroną pracowników w czasie upałów.

W związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła w piątek infolinię pod nr 22 626-43-67. Jest ona czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00. Dzwoniący mogą zgłaszać za jej pośrednictwem przypadki związane z wysokimi temperaturami w miejscu pracy.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
UpałPracaAgnieszka Dziemianowicz-BąkMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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