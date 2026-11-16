Dla pracownika Praca w święta. Wolna Wigilia rozpocznie rekordową przerwę w handlu Oprac. Wiktor Knowski |

Sytuacja gospodarcza oczami Polaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kristi Blokhin/Shutterstock

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To pierwszy tak długi okres bez handlu. Podobna sytuacja kolejny raz może mieć miejsce dopiero w 2037 roku.

Cztery dni z zakazem handlu

Pierwszy i drugi dzień świąt (25 i 26 grudnia) są tradycyjnie objęte zakazem handlu - a wypadają w tym roku w piątek i w sobotę. Z kolei 27 grudnia to niedziela, w którą również nie będzie można handlować. To oznacza, że przez cztery dni z rzędu (24, 25, 26 i 27 grudnia) duże sklepy będą zamknięte.

Należy pamiętać, że zakupy będziemy mogli robić i w mniejszym stopniu uzupełniać zapasy w małych sklepach spożywczych, o ile za ladą stanie właściciel, oraz na stacjach benzynowych - to jedne z sytuacji, które prawo objęło wyjątkami.

Niedziele handlowe w 2026 roku Źródło zdjęcia: Mateusz Krymski/PAP

W ostatnim miesiącu tego roku przypadną trzy niedziele handlowe, czyli:

6 grudnia;

13 grudnia;

20 grudnia.

Wolna Wigilia

1 lutego 2025 r. weszła w życie nowela przewidująca ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których dotąd - zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta - Wigilia była dniem roboczym do godziny 14.

Nowela przewiduje również, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele.

Pod koniec grudnia 2024 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu ustawy o wolnej Wigilii do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zastrzeżenia dotyczą wprowadzenia trzeciej, dodatkowej niedzieli pracującej w grudniu dla pracowników handlu.

Całodobowa Biedronka, otwarta Żabka

Ostatni raz zakupy przed świętami zrobimy w środę, 23 grudnia. Sieci już teraz planują działania w oczekiwaniu na zwiększone obłożenie w pierwszej połowie tygodnia świątecznego. Według doniesień "Faktu" Biedronka ma planować otwarcie niektórych placówek całodobowo w okresie między 20-23 grudnia. Pomysł - którego sieć do tej pory nie potwierdziła - spotkał się ze sprzeciwem związkowców.

- Pracownicy Biedronki są przemęczeni, brakuje rąk do pracy, a kierownicy wielu placówek mają ogromne trudności z ułożeniem grafików i zapewnieniem odpowiedniej obsady - mówiła Gabriela Kaim, przedstawicielka NSZZ "Solidarność" działającego w Biedronce w rozmowie z "Faktem".

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W okresie czterodniowego zakazu handlu zrobimy jednak zakupy m.in. w wybranych sklepach Żabka. Jednak o otwarciu konkretnej Żabki i godzinach sprzedaży decyduje prowadzący ją franczyzobiorca. W poprzednich latach część placówek działała w Wigilię oraz w oba dni Bożego Narodzenia. Ich godziny otwarcia różniły się.