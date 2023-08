Rekrutacje w firmach. Które branże będą poszukiwały pracowników?

Blisko dziewięć na dziesięć badanych firm planuje rekrutacje w drugim półroczu 2023 roku - wynika z najnowszego raportu Hays "Rynek pracy 2023. Półroczny przegląd trendów". Najwięcej ofert pracy będzie dotyczyło specjalistów w obszarze IT.

Raport został opracowany na podstawie danych uzyskanych w badaniu przeprowadzonym w okresie od czerwca do lipca 2023 roku wśród blisko 1200 firm oraz 1000 specjalistów. Agnieszka Pietrasik, dyrektor wykonawcza w Hays Poland, zwróciła uwagę, że "chociaż ofert zatrudnienia jest zdecydowanie mniej niż 1-2 lata temu, to nie mamy do czynienia z załamaniem".