Logo TVN24
Biznes
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Dla pracownika

Tak pracują Europejczycy. Polska poniżej średniej

|
fabryka spawacz praca shutterstock_2710771507
Fabian: fajnie jest zarobić własne pieniądze
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: GraphinityLab/Shutterstock
Osoba, która w 2025 roku ukończy 15 lat, spędzi na rynku pracy w Polsce średnio 36 lat - podał Polski Instytut Ekonomiczny. To siódmy najniższy wynik wśród krajów Unii Europejskiej.

W analizie Polskiego Instytutu Ekonomicznego przytoczono dane Eurostatu, z których wynika, że osoba, która ukończyła w Polsce 15. rok życia w 2025 roku, będzie aktywna zawodowo przez 36 lat. Unijna średnia wynosi 37,5 roku, co w zestawieniu z innymi państwami członkowskimi umieszcza wynik Polski jako 7. najniższy w rankingu.

Niżej znajdują się: Rumunia, Włochy, Bułgaria, Grecja, Chorwacja, Belgia oraz Luksemburg. Ostatnie miejsca w zestawieniu zajęły m.in. Niemcy, Holandia i kraje skandynawskie. Tam wskaźnik ten przekracza 40 lat.

Czytaj też: Tyle przeciętnie zarabiają Polacy

Tak wypadamy na tle Europy

Wskazano również, że długość życia zawodowego w Polsce w latach 2015-2025 wzrosła o 3,3 roku. W porównaniu ze średnim poziomem UE, jest to wzrost wyższy o nieco ponad pół roku, przy czym dla całej Unii liczba ta wyniosła 2,7 roku. Z kolei największe wydłużenie czasu obecności na rynku pracy nastąpiło m.in. na Węgrzech - o niemal 5 lat więcej w 2025 roku niż w 2015 - oraz w Holandii, gdzie wzrost ten wyniósł 4 lata.

"Dłuższemu życiu zawodowemu w Polsce może sprzyjać wzrost liczby lat przeżywanych w zdrowiu. Osoba urodzona w 2024 roku będzie miała przed sobą średnio niemal 65 lat życia bez poważnych czy umiarkowanych problemów zdrowotnych" - wyjaśniono w publikacji.

Wynika to z danych Eurostatu o zgonach oraz subiektywnej ocenie swojego stanu zdrowia wskazanego przez ankietowanych w badaniu EU-SILC (Europejskie badanie warunków życia ludności), na podstawie których liczony jest ten wskaźnik. Unijna średnia tej wartości wynosi 65,2 roku. Jak dodano, w Polsce od 2015 roku długość życia w zdrowiu od urodzenia wzrosła o 2,4 roku, przy czym u kobiet wzrost ten był zdecydowanie wyższy, bo aż o 6 lat.

Życie zawodowe w Polsce i za granicą

PIE podkreślił, że samo długie życie w dobrym zdrowiu nie wpływa na dłuższą aktywność zawodową, co widać na przykładzie państw południowej Europy, czyli Włoch, Grecji, Hiszpani czy Bułgarii. Mieszkańcy tych krajów mimo relatywnie dłuższego życia pozostają na rynku pracy krócej niż wynosi unijna średnia. Z kolei w Niemczech, Holandii czy Finlandii, gdzie wskaźnik życia w zdrowiu jest niższy, długość stażu pracy przekracza 40 lat.

>>> Polska "dinozaurem" Europy. Eksperci apelują w sprawie wieku emerytalnego

Jak oceniono, dla dalszego wydłużania czasu aktywności zawodowej istotne są czynniki instytucjonalne. Wskazano np. elastyczne formy zatrudnienia dla osób starszych. Jako przykład wskazano Austrię, w której udział osób w wieku 55-64 lata pracujących na niepełny etat wyniósł 32 procent w porównaniu z 8 procent w Polsce.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
Gdzie wyrzucać stare ubrania?
Katastrofa ubraniowa narasta. Ekspertka bije na alarm
TVN24
58 min
pc
"Byłem w szpitalu psychiatrycznym. To był najtrudniejszy moment mojego życia"
Piotr Jacoń
28 min
pc
Pułapka, w którą wpadają miliony Polaków. Ekspert: płacimy podwójnie
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Rynek pracyPraca
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
shutterstock_2413953977
OpenAI straciło kontrolę nad agentem AI. Są nowe ustalenia
Tech
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła główna wygrana w Lotto
Z kraju
ai si sztuczna inteligencja shutterstock_2577110797
Umowa na 950 miliardów dolarów. Plan na dominację w AI
Tech
tesla norwegia - WonderKimber shutterstock_2642738475
Niemal każde nowe auto to elektryk. Jak to się stało?
Łukasz Figielski
Karol Nawrocki Nato
"Szokująca decyzja" prezydenta. Premier komentuje
Z kraju
Chey Tae-won
"Rozwód stulecia". Miliarder zapłaci fortunę byłej żonie
Ze świata
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
"Były bilioner". Trudny tydzień Elona Muska
Tech
google facebook amazon app store smartfon shutterstock_2430855381
Spór o cyfrowe miliardy. Trump ostrzega inne państwa
Tech
Donald Trump
"Dla Waszyngtonu byłby to potężny cios"
Maja Piotrowska
Donald Trump w Białym Domu
Trump ostrzega UE. "Zapłaci bardzo wysoką cenę"
Ze świata
Żabka
Nagły zwrot w sprawie Żabki. Właściciel 7-Eleven tłumaczy decyzję
Handel
chiny elektronika cyberbezpieczenstwo shutterstock_2171952485
Chińscy producenci pamięci rzucają wyzwanie Samsungowi i Micronowi
Tech
eurojackpot shutterstock_1603798027
Ogromna kumulacja w Eurojackpot rozbita. Ponad 308 milionów złotych
Pieniądze
Plaża w Alicante, Hiszpania
Za raj wakacyjny trzeba słono zapłacić. Ceny w górę
Turystyka
osiedle mieszkanie shutterstock_2389110245
Lewica nie składa broni w sprawie najmu krótkoterminowego. "Chcemy, żeby te przepisy wróciły
Nieruchomości
tankowiec
Realny koszt ropy przekroczył 140 dolarów za baryłkę. Noblista ostrzega: to nie koniec
Rynki
Władimir Putin
Dokąd zmierza rosyjska gospodarka? "To po prostu wisi w powietrzu"
Ze świata
laptop biuro praca komputer shutterstock_2699328825
AI i imprezy turystyczne. To podpisał prezydent
Tech
kanapka na talerzu
Sanepid ostrzega przed spożyciem tego produktu. Wykryto obecność bakterii
Z kraju
Flaga UE
Komisja Europejska uderza w TikToka. Chodzi o prywatność dzieci
Tech
Karol Nawrocki
"Prezydent Nawrocki zablokował kolejne cztery miliardy złotych dla budżetu Polski"
Z kraju
tankowanie benzyna stacja paliwo
Prognoza dla stacji. To paliwo zdrożeje najbardziej
Moto
Karol Nawrocki
Prezydent zdecydował w sprawie ustawy łańcuchowej
Z kraju
emerytka seniorka emerytura shutterstock_2764724267_1
Wiek emerytalny do zmiany? Prezes ZUS nie ma wątpliwości
Dla seniora
pieniadze pln pit podatki shutterstock_2408059131
Co z kwotą wolną od podatku? Na stole są "różne warianty"
Z kraju
Ford Bronco Sport shutterstock_1874476291
Ford wzywa ponad pół miliona pojazdów. Ryzyko zwarcia w silniku
Moto
Donald Trump
Świat ostro reaguje na decyzję Trumpa. "Naprawdę nie ma żadnych podstaw"
Ze świata
Xi Jinping
Chiny odpowiadają na decyzję UE. Na liście sankcyjnej są podmioty z Polski
Ze świata
Elon Musk
Musk, Grok i 100 milionów dla Gibsona, czyli nowa "Odyseja"
Tech
Europejski Bank Centralny zaprezentował proponowane projekty banknotów euro
Tak może wyglądać 20 euro z Marią Skłodowską-Curie
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica