"Wysyp ofert" pracy. Ile można zarobić?

Liczba miejsc pracy w turystyce nie spadnie

- Mimo że w tym roku w sezonie, ze względu na ceny, nie spodziewamy się tak ogromnego zainteresowania turystów, jak w poprzednim, (...) to liczba miejsc pracy do obsługi ruchu turystycznego nie spadnie. Zakładamy, że będzie ona na takim samym poziomie, jak w poprzednim roku - ocenił ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot. Wyjaśnił, że turyści nadal chcą odpoczywać w Polsce. W raporcie zwrócono uwagę, że najwięcej mogą zarobić pracownicy w branży turystyki wodnej, czyli osoby obsługujące wypożyczalnie sprzętu wodnego, instruktorzy surfingu, nurkowania lub żeglarstwa. "Przedział wynagrodzeń dla nich to od 25 zł do nawet 50 zł na godzinę netto" - poinformował Personnel Service.