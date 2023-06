Rekordowe składki ubezpieczeniowe. "Wspierają głównie bieżącą politykę rządu"

Składki na państwowe fundusze 2022 roku wzrosły o ponad 53 miliardy złotych, do ponad 410 miliardów złotych. W ubiegłym roku kosztowały statystycznego pracującego Polaka 24 tysiące złotych - pisze wtorkowa "Rzeczpospolita".

Jak pisze "Rz", za składki na państwowe fundusze statystyczny pracownik zapewnił sobie przyszłą emeryturę , opiekę zdrowotną z Narodowego Funduszu Zdrowia czy zasiłki macierzyńskie i rodzicielskie dla młodego pokolenia. Ale to nie wszystko.

"Jednocześnie po części ufundował 13. i 14. emeryturę, dopłaty od państwa do pracowniczych planów kapitałowych, dołożył się też do budowy żłobków w Polsce. Fundusze od ośmiu lat wspierają głównie bieżącą politykę rządu, a nie są gromadzone na cele, do których realizacji zostały powołane" - pisze dziennik.