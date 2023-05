Ile tak naprawdę zarabiają Polacy

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 roku wyniosło 7508,34 zł. "Informacje GUS o wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw często skrótowo są określane jako informacje o 'przeciętnych' zarobkach. Jest to jednak zbyt duży skrót myślowy, ponieważ znacząca część pracowników ma niższe pensje" - zauważa "Rz".

Chodzi między innymi o to, że te dane GUS dotyczą przedsiębiorstw, których liczba pracujących przekracza dziesięć osób.

Zarobki w Polsce

- Oznacza to, że co miesiąc poznajemy informacje o zarobkach jednej trzeciej pracowników - tłumaczy w rozmowie z "Rz" Kazimierz Sedlak, dyrektor firmy doradczej Sedlak & Sedlak, który uważa, że najwyżej kilkanaście procent zatrudnionych otrzymuje tyle, ile wynosi podawana co miesiąc przeciętna płaca.