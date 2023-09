"Wstrząs" w branży IT. "Zarobków zazdrościli im wszyscy Polacy"

Rynek pracy IT

Jak wyjaśnia Michał Szum, szef działu customer care w Just Join IT, który od kilku lat analizuje dane z rynku pracy IT, spokojnie mogą spać natomiast programiści Pythona. Powodem ma być trwający boom na sztuczną inteligencję, mimo to ich pensje paradoksalnie nie rosną. - Wynika to z podaży dorównującej popytowi. Od kilku lat język ten jest bardzo modny i określany jako przyszłościowy, dlatego na rynku mamy sporą grupę doświadczonych i kompetentnych specjalistów - mówi w rozmowie z "Rz" ekspert z Just Join IT.