Jak zrezygnować z PPK? Wyjaśniamy

Pracownicze Plany Kapitałowe to program, który w założeniu ma stanowić sposób na dodatkowe oszczędzanie na starość. W sytuacji, gdy pracownik nie jest zainteresowany oszczędzaniem w PPK, może złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. Wyjaśniamy, jak to zrobić.

Zgodnie z ustawą z 4 października 2018 roku udział w PPK jest dobrowolny i każdy pracownik może z niego zrezygnować. Jednak co 4 lata odbywa się automatyczny ponowny zapis.

Jeśli nie złożymy rezygnacji, to pierwsza wypłata po 1 marca 2023 roku będzie pomniejszona o wpłatę na PPK. Pieniądze będą przekazywane do instytucji finansowej (z którą nasza firma ma umowę) od 1 do 17 kwietnia.

Jak zrezygnować z PPK?

W sytuacji, gdy pracownik nie jest zainteresowany oszczędzaniem w Pracowniczych Planach Kapitałowych, może złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. Deklaracja wymaga formy pisemnej.

Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK może złożyć: - pracownik, który nie chce zostać zapisany do PPK. W takim przypadku pracodawca nie zawiera - w jego imieniu - umowy o prowadzenie PPK; - uczestnik PPK - w jego przypadku złożenie deklaracji powoduje zaprzestanie dokonywania (odprowadzania) wpłat do PPK.

Rezygnacja z PPK - kiedy pracodawca przestanie przekazywać wpłaty

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK obowiązuje od momentu jej złożenia. Oznacza to, że jeśli złożył ją pracownik, który nie chce zostać uczestnikiem PPK, pracodawca – po otrzymaniu tej deklaracji – nie może już zawrzeć w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK.

Złożenie przez obecnego uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK obliguje natomiast pracodawcę do zaprzestania ich odprowadzania, począwszy od chwili, w której uczestnik PPK złożył tę deklarację.

Wniosek o rezygnację z PPK

Pracownik, który złoży deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, musi liczyć się z tym, że co cztery lata tzw. autozapis będzie ponawiany. Następny termin autozapisu wpłat do PPK wypadnie w 2027 roku, a kolejny w 2031 roku.

Odwołanie rezygnacji z PPK

Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można w każdej chwili "odwołać". Wystarczy złożyć pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.

