Pracownicy przed wyborem. Ta decyzja zdecyduje o wysokości ich pensji

Z końcem lutego wygasają deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). To ważna informacja dla pracowników, którzy w przeszłości złożyli takie deklaracje. Jeżeli podtrzymują tę decyzję, to powinni złożył rezygnację ponownie. Automatyczny zapis dotyczy pracowników, którzy nie ukończyli 55. roku życia.

Udział w PPK jest dobrowolny, co oznacza, że można zrezygnować z udziału w nim. Termin obowiązywania dotychczasowych rezygnacji z udziału w systemie długoterminowego oszczędzania upływa z dniem 28 lutego 2023 roku. Zgodnie z ustawą z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych autozapis do PPK odbywa się co 4 lata.

Autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych

Do 28 lutego 2023 roku pracodawca ma obowiązek poinformować o tzw. ponownym autozapisie do PPK osoby, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat.

Firma doradcza Deloitte wskazała niedawno, że jeśli osoba zatrudniona przed 28 lutego "nie złoży ponownie deklaracji rezygnacji w okresie od 1 marca 2023 r., to zasadniczo od pierwszej po tej dacie wypłaty wynagrodzenia zostanie naliczona wpłata do PPK, a od 1 do 17 kwietnia 2023 r. wpłata będzie przekazana do instytucji finansowej".

Od 1 kwietnia pracodawcy będą dokonywać wpłat za uczestników PPK z wyłączeniem osób, które złożą ponownie rezygnację z dokonywania wpłat do PPK.

Zgodnie z przepisami, pracodawca automatycznie zapisuje do PPK wszystkich swoich pracowników, którzy ukończyli 18. i nie ukończyli 55. roku życia.

Pracownicze Plany Kapitałowe - co to jest

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. W założeniu ma stanowić sposób na dodatkowe oszczędzanie na starość. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności są tworzone wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Tak zwane podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wynoszą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 procent minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.) oraz 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca. Wpłata powitalna ze strony państwa wynosi 250 zł, a roczna - 240 zł.

Wpłata pracownika jest potrącona z jego wynagrodzenia, co oznacza mniejszą pensję na rękę. Ponadto firma ma obowiązek potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od wpłaty pracodawcy, co także zmniejsza finalnie pensję netto.

Oszczędności są gromadzone na indywidualnym rachunku PPK w instytucji finansowej, prowadzącej PPK dla danej firmy.

Bezpłatne webinaria dla pracodawców, w tym w szczególności dla pracowników kadr i płac związane z tzw. autozapisem prowadzone są codziennie przez ekspertów PPK. Zapisy prowadzone są na stronie https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Kolejny autozapis do PPK nastąpi w 2027 roku.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes, PAP