Projekt podwyższenia progu podatkowego w Sejmie

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz o projekcie ustawy podwyższającej drugi próg podatkowy. "Nie jest dla nikogo tajemnicą"
Źródło: TVN24
Polska 2050 złożyła w Sejmie projekt podwyższenia drugiego progu podatkowego ze 120 do 140 tysięcy złotych. Zdaniem autorów projektu utrzymanie dotychczasowego progu "stanowi swoiste ukaranie za zaradność i aktywność zawodową".

Obecnie pierwszy próg podatkowy dla dochodu do 120 tysięcy zł wynosi 12 proc., a drugi próg podatkowy dla dochodu powyżej 120 tysięcy zł - 32 proc.

Projekt podwyższenia progu podatkowego

Przygotowany przez posłów Polski 2050 projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który trafił do Sejmu, zakłada podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 000 zł - dochody do 140 tys. zł byłyby opodatkowane stawką 12 proc. (minus kwota zmniejszająca 3600 zł), a powyżej tej kwoty - 32 proc.

"Gdzie Katarzyna?". Pytanie Tuska, a potem "gromki śmiech ministrów"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Gdzie Katarzyna?". Pytanie Tuska, a potem "gromki śmiech ministrów"

Arleta Zalewska, Konrad Piasecki

Według informacji przekazanej przez klub Polska 2050 projekt ma na celu odciążenie klasy średniej i ograniczenie sytuacji, w której osoby o przeciętnych dochodach wpadają w wyższy próg podatkowy, szczególnie pod koniec roku, gdy ich wynagrodzenia przekraczają obecny limit.

Według przedstawionych przez Polskę 2050 danych liczba podatników objętych drugim progiem dynamicznie rośnie i może w najbliższych latach sięgnąć nawet 2,5 - 3 mln osób. Oznaczałoby to objęcie drugim progiem podatkowym nawet 10 proc. pracujących osób.

Mniejsze koszty przy średnich dochodach

Proponowane przez Polskę 2050 podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł miałoby przełożyć się na realne odciążenie osób o średnich dochodach - średnio o około 2600 zł rocznie. oraz zakończyć sytuację, w której dodatkowa praca, nadgodziny czy premie powodują wejście w wyższy próg podatkowy i de facto są "karaniem" za większy wysiłek zawodowy.

Przedstawiając niedawno projekt szefowa Polski 2050, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiła, że propozycja jej ugrupowania "przywraca elementarną sprawiedliwość w systemie podatkowym - tak, aby osoby o średnich dochodach nie były obciążane wyższą stawką tylko dlatego, że uczciwie pracują i zwiększają swoje dochody".

Kupili mieszkania, wprowadzili się i mogą je stracić
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kupili mieszkania, wprowadzili się i mogą je stracić

Klaudia Kamieniarz

- Dzisiaj w Polsce mamy system, gdzie klasa średnia jest dużo (bardziej) obciążona niż niektórzy ludzie, którzy mają bardzo duże dochody - mówiła na początku kwietnia Pełczyńska-Nałęcz na antenie TVN24 w programie "Jeden na jeden".

Również posłanka Ewa Schädler, która wraz z posłem Piotrem Strachem będzie reprezentować wnioskodawców projektu, podkreślała, że "dziś wiele osób, które nie należą do najbogatszych, trafia do wyższego progu podatkowego" i pokazuje to, że "system przestał odpowiadać realiom i wymaga korekty".

"Ukaranie za zaradność"

W uzasadnieniu projektu wskazano, że obecny, obowiązujący od 2022 r. drugi próg podatkowy nie był waloryzowany, pomimo znaczącej inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń, a brak tej waloryzacji sprawia, że wzrasta liczba podatników objęta drugim progiem podatkowym, mimo że ich realna siła nabywcza nie wzrosła proporcjonalnie. Utrzymanie progu na poziomie 120 000 zł - zaznaczono - "narusza zasadę sprawiedliwości podatkowej i stanowi swoiste ukaranie za zaradność i aktywność zawodową".

Kościelny biznes. "7 tysięcy ludzi miałem na stałe. Wszyscy byli misjonarzami"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kościelny biznes. "7 tysięcy ludzi miałem na stałe. Wszyscy byli misjonarzami"

Zespół autorów
Sebastian KlauzińskiOlga OrzechowskaAnna Sobolewska

Propozycja zmian ma także ograniczyć rozwój szarej strefy, zachęcając do uczciwego rozliczania dochodów.

Koszt reformy oszacowano maksymalnie na ok. 9 mld zł rocznie. Projektodawcy zakładają jego częściowe pokrycie m.in. z wpływów z podatku cyfrowego, dodatkowego opodatkowania banków oraz zmian w akcyzie. Proponowana zmiana miałaby wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Katarzyna Pełczyńska-NałęczMinisterstwo Funduszy i Polityki RegionalnejPodatek cyfrowyPodatki
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
statek ocean shutterstock_2479081705
Ryzyko rozlania się konfliktu na Bliskim Wschodzie. Iran grozi blokadą Morza Czerwonego
shutterstock_2635235415
Pracowników zastąpi AI. Znana firma szykuje zwolnienia
Tech
Pamięć RAM
Brakuje chipów, ceny rosną. Kluczowy gracz korzysta i podnosi prognozy
Tech
Elon Musk
Elon Musk i xAI pozwani. Chodzi o szkodliwą emisję
Tech
loteria powerball
Loteria Powerball wchodzi do Europy
Sam Altman
Próba zamachu na szefa OpenAI. Możliwe dożywocie
Tech
Tankowanie na stacji paliw
Ceny paliw w czwartek. Nowy komunikat
Z kraju
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Już nie 20. gospodarka świata? Polska spada w prognozach
Ursula von der Leyen
Nowa aplikacja UE do weryfikacji wieku. Von der Leyen: będzie dostępna wkrótce
Tech
tankowiec LNG shutterstock_2291056301
Skąd ropa trafia do Polski? Zaskoczenie na podium
Rynki
Stacja paliw, paliwo, tankowanie
Wzrost cen w Polsce. Paliwa podbiły inflację
Handel
Donald Trump
Trump: myślę, że to już prawie koniec
Ropa, pole naftowe, Syria
Inwestorzy nerwowo wyczekują drugiej tury rozmów
Rynki
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Bez udziału USA. Kraje Europy tworzą koalicję w sprawie cieśniny Ormuz
Kristalina Georgiewa
Szefowa MFW mówi o "polskim cudzie". "Terapia szokowa rzeczywiście działa"
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
10 milionów do wygrania w Lotto
Pieniądze
shutterstock_2239909941
90 milionów do wygrania w Eurojackpot
Pieniądze
biuro, biura, budynek
Nagłe tąpnięcie wśród małych firm. Najgorsze dane od niemal roku
W jednym z banków nie będzie działała aplikacja mobilna
Nowa aplikacja mobilna dla przedsiębiorców
Dla firm
shutterstock_2318800287
Gigant rzuca wyzwanie Muskowi. Amazon przyspiesza ofensywę w kosmosie
Tech
shutterstock_2466448559
Czas na ocenę Komisji Europejskiej. Węgry mogą wejść do strefy euro
XTB shutterstock_2589858483_1
Ogromna kara dla platformy inwestycyjnej
Rynki
Panorama Nowego Jorku z nowymi wieżowcami WTC (One World Trade Center z lewej strony)
Kiepskie prognozy dla światowej gospodarki. Ważna instytucja nie wyklucza recesji
Paliwa, stacja benzynowa
Możliwe zmiany w programie paliwowym CPN
Moto
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Polska linia lotnicza ma zapłacić pasażerom ponad 8 milionów złotych
Turystyka
gdynia port kontenery - PHkorsart shutterstock_2646586427_1
UE planuje podwyżkę ceł. Wzrosną dwukrotnie
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Fed obniża stopy, Wells Fargo traci. Kluczowy wskaźnik poniżej prognoz
Rynki
Samolot paliwo tankowanie
Widmo niedoborów paliwa lotniczego w Europie. "Mogą wystąpić problemy"
shutterstock_2754702179
Ładowanie zamiast tankowania. Rekordowy miesiąc dla elektryków
Moto
Kryptowaluty
Marszałek Sejmu: odrzucenie tego wniosku narazi tysiące obywateli
Z kraju

